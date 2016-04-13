Sızmaya çalışan 3 hain öldürdü

Muş’un Hasköy İlçesi'nde korucuların nöbet tuttuğu bölgeye sızmaya çalışan teröristlerden 2'si öldürdü, biri de yaralı olarak ele geçirildi.
Hasköy ilçesine bağlı Koğuktaş ve Ortanca köyleri mevkiinde nöbet tutan köy korucuları, aralarına sızmaya çalışan 3 teröristi fark etti. Korucular durumu hemen İlçe Jandarma Komutanlığına bildirerek destek istedi. Bölgeye hava destekli jandarma ekipleri sevk edildi. Gece saat 23.00 sıralarında çıkan çatışmada iki terörist öldürülürken, bir terörist ise yaralı olarak ele geçirildi. Çatışmanın sona ermesi ile birlikte bölgede hava destekli operasyonun devam ettiği öğrenildi.
Hasköy ilçesine bağlı Koğuktaş ve Ortanca köyleri mevkiinde nöbet tutan köy korucuları, aralarına sızmaya çalışan 3 teröristi fark etti. Korucular durumu hemen İlçe Jandarma Komutanlığına bildirerek destek istedi. Bölgeye hava destekli jandarma ekipleri sevk edildi. Gece saat 23.00 sıralarında çıkan çatışmada iki terörist öldürülürken, bir terörist ise yaralı olarak ele geçirildi. Çatışmanın sona ermesi ile birlikte bölgede hava destekli operasyonun devam ettiği öğrenildi.
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