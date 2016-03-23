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Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün sosyal medya hesaplarından, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kendisini ziyaret ettiğine ilişkin notla paylaşılan fotoğraf büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf
Twitter ve Instagram hesabından paylaşılan fotoğrafların altında “Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, Cübbeli Ahmet Hocaefendi’yi hanesinde ziyaret ederek sohbet ve muhabbet ettiler. Başbakanımız, ehli sünnet itikadını muhafaza eden biri olması hasebi ile Hocaefendi’nin hanesindeki Saç-ı Şerîf’i ve Sakal-ı Şerîf’i ziyaret etti, ayrıca kütüphanedeki kitaplara göz gezdirdiler” denildi.

Başbakanlık kaynakları ise Davutoğlu’nun Ünlü’yı ziyaret etmediğini belirterek “Bir süre önce bir ziyaret esnasında kendisiyle aynı ortamda bulunuldu” bilgisini verdi.

1 AY ÖNCE BUNU SERVİS ETMİŞTİ

Aynı sosyal medya hesabından 14 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Cübbeli Ahmet Hoca’nın yan yana fotoğrafı, “Hocamız Îslam coğrafyasında yaşananlar ile alakalı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ile istişare etti” notuyla paylaşılmıştı.


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