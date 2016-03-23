Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Twitter ve Instagram hesabından paylaşılan fotoğrafların altında “Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, Cübbeli Ahmet Hocaefendi’yi hanesinde ziyaret ederek sohbet ve muhabbet ettiler. Başbakanımız, ehli sünnet itikadını muhafaza eden biri olması hasebi ile Hocaefendi’nin hanesindeki Saç-ı Şerîf’i ve Sakal-ı Şerîf’i ziyaret etti, ayrıca kütüphanedeki kitaplara göz gezdirdiler” denildi.

Başbakanlık kaynakları ise Davutoğlu’nun Ünlü’yı ziyaret etmediğini belirterek “Bir süre önce bir ziyaret esnasında kendisiyle aynı ortamda bulunuldu” bilgisini verdi.



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