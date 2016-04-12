Suphi Altındöken'i 13 saniyede vurmuş

Özgecan Aslan'ın katili Suphi Altındöken'in öldürülmesiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ı evine gitmek üzere bindiği minibüste tecavüze yeltenip hunharca katleden minibüs şoförü Ahmet Suphi Altındöken’in tutulduğu yüksek güvenlikli cezaevinde tabancayla öldürülmesi, suç ortağı babası Necmittin Altındöken’in de yaralanmasıyla ilgili soruşturma ve inceleme, bakanlık müfettişleri ve savcılıkça sürdürülüyor. Özgecan’ın katilinin cenazesi ise defnedilemeyince şu an için ortada kaldı.

Yüksek güvenlikli F Tipi Adana Kürkçüler Cezaevi’nde dünkü cinayetle ilgili 7 Cumhuriyet Savcısı ve 2 bakanlık müfettişi soruşturmayı sürdürüyor.

1 NUMARALI ŞÜPHELİ 'SUÇ MAKİNESİ'



50 yıla hükümlü ve 10 yıldır Adana Cezaevi’nde bulunan ’suç makinası’ olarak tanınan Gültekin Alan cinayetin şüphelisi. A.G. adlı bir mahkumun da tabancanın sağlanmasıyla ilgisi bulunduğu ileri sürülüyor. Sorgulanan şüphelilerin tabancayı tuvalette buldukları iddiasını inandırıcı bulmayan soruşturma ekibi, mahkumların yanısıra cezaevi görevlilerinin tümünün de sabaha kadar ifadesini aldı, dışarı çıkmalarına izin verilmedi

KOĞUŞLARINDA 13 SANİYEDE VURULDULAR



Baba ve oğulun cezaevinde vurulması ile ilgili ayrıntılar, ifadelerin alınması ve güvenlik kameralarının incelenmesi ile tek tek ortaya çıkmaya başladı.

14 ay önce İzmir’den Adana’ya nakledilen ve ’profesyonel tetikçi’ olarak bilinen Gültekin Alan’ın havalandırmaya çıkarken tuvalete gidip, olayda kullandığı tabancayı aldığı, kapıdaki bir infaz koruma memurunun başına tabanca dayayarak, baba ile oğluna evrak imzalatacağını söyleyip ölüm tehdidiyle koğuşlarının kapısını açtırdığı, ardından ikisine de kurşun yağdırdığı belirlendi. Alan’ın, infaz koruma mumurunu rehin alıp, kapıyı açtırdıktan sonra Ahmet Suphi ile babası Necmittin Altındöken’i vurmasının 13 saniye sürdüğü belirlendi.

AZMETTİREN VAR MI?



Katil zanlısı Gültekin Alan’ın cinayetten sonra bir süre direnip vakit geçirdiği, sonra da silahı infaz koruma memurlarına verip teslim olduğu anlaşılırken, tabancanın cezaevine nasıl ve kim tarafından sokulduğuna ilişkin kesin bir bilgiye henüz ulaşılamadı.Gültekin Alan’ın cinayeti kendi inisiyatifiyle mi işlediği, bir başka kişi tarafından azmettirilmiş olabilme ihtimali de değerlendiriliyor. Bu nedenle, cezaevi personelinin zaman zaman 2’nci kez ifadelerine başvuruluyor.

GARDİYANI DA REHİN ALMIŞ



Gültekin Alan'ın, olaya müdahale eden infaz koruma memurunu 2.5 saat rehin aldığı, ağır yaralanan baba ile oğlunun hastaneye sevkinin ise saldırganın tehditleri nedeniyle geciktiği ileri sürüldü. Ahmet Suphi Altındöken’in zamanında hastaneye sevkinin yapılması halinde kurtulabileceği, ancak aşırı kan kaybettiği de konuşulan iddialar arasında yer alıyor.

CEZAEVLERİNİ DOLAŞMIŞ



Tokat’ta merkeze bağlı Emirseyit Beldesi’nden olan ve 11 yıldır çeşitli cezaevlerinde yatan Gültekin Alan’ın cinayet, sahte para, suç örgütü kurma gibi çeşitli suçlardan dolayı toplamda 50 yıl hapis cezası bulunuyor. 3 kız babası olduğu öğrenilen şüphelinin daha önce sırasıyla Zile, Tokat, İzmir ve son olarak ise Adana F Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi. Tokat’ta gazino işletmeciliği yapan babası Necmi Alan’ın ise önce hesap yüzünden tartıştığı bir müşteriyi öldürmek suçundan 2 yıldır Tokat Çamlıbel Cezaevi’nde olduğu öğrenildi.

KARDEŞİ KONUŞTU



Şüpheli Gültekin Alan kardeşi ise "Ben olayı avukatımızdan duydum. Sonra arkadaşlar haber verdi, internetten duydum. Memleket herkesin durumunu biliyor. Gurur duyulmayacak bir şey değil ki. Ben ağabeyimle hep gurur duydum. Ağabeyim 11 senedir cezaevinde" dedi.

AMCASI: BİREYSEL İNTİKAMA KARŞIYIM



Gültekin Alan’ın aynı beldede yaşayan amcası Taşkın Alan ise, "Keşke böyle olmasaymış. Zaten devlet o adamın cezasını vermiş. Bireysel intikam işine ben şahsen karşıyım" dedi. Yeğeni Gültekin Alan’ın 3 kızı olduğunu ve çocuklarından 11 yıldır ayrı olduğunu belirten Taşkın Alan, "3 kızı çocuğu var. O çocuklar gözünün önüne gelmiştir onun. O davadan ötürü yapmıştır" diye konuştu.

20 BİN METREKARELİK CEZAEVİ



Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi, E tipi ve açıkcezaevinin bulunduğu kente 18 kilometre uzaktaki kompleksin 34 dönümlük bölgesinde yer alıyor. F Tipi 20 bin metrekare alana sahip ve 3 bloktan oluşuyor. Mahkumlar 103 adet 3, 59 adet tek kişilik hücre ve koğuşlarda kalıyor. Mahkumların aileleri ile görüşleri kırılmaz şeffaf camlı kabinlerde telefonla yapılıyor. Cezaevinin çevresi 4 metre yükseklikte duvarlarla çevrili. Hastalanan mahkumların dışarıya sevkinde yaşanabilecek kaçma girişimleri nedeniyle, cezaevi içinde tıp doktoru ve diş hekimi bulunan sağlık merkezi var.

BABASININ ÖLDÜĞÜ DOKTOR KONTROLÜNDE SÖYLENECEK



Ahmet Suphi Altındöken’in boşandığı eşi Neslihan’ın avukatı Ebru Çatıkkaş, 6 yaşındaki erkek çocuğun soyisminin değiştirilmesi için açtıkları davanın devam ettiğini belirterek, "Müvekkilim gazetecilerle görüşmek istemiyor. O da olayı basından öğrenmiş. Çocuklarının durumdan şu an için haberi yok. Neslihan, doktor kontrolünde çocuğa babasının öldüğünü söyleyecek" dedi.

ASLAN AİLESİ, ÖZGECAN’IN MEZARINI ZİYARET ETTİ



Adana’da öldürülen Ahmet Suphi Altındöken’in katlettiği üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın ailesi, kızlarının mezarını ziyaret etti. Mersin Şehir Mezarlığı’ndaki Özgecan’ın mezarına giden baba Mehmet, anne Songül ve abla Beste Aslan dua etti. Anne Songül Aslan kızının mezarını temizleyip dua okurken, baba Mehmet ise kızının anıt mezarını öptü. Abla Beste de ziyaret boyunca gözyaşı dökerek dualar okudu. Acılı anne baba, yanlarında getirdikleri çiçekleri de kızlarının anıt mezarına bıraktı.

"ADALETİN BU ŞEKİLDE TECELLİ ETMİŞ OLMASI DA MANİDAR"



Haberi internette görünce her zamanki gibi asparagas olduğunu düşündüğünü ifade eden baba Mehmet Aslan, şunları söyledi:

"Acaba doğru mu diye hiçbir yere sormadım. Cani de olsa, katil de olsa, Allah rahmet eylesin. Katilleri bile savunuyormuşum gibi görünmesin. Sonrasında yüzlerce olay tekrarlandı. Binlerce, dünyada milyonlarca böyle insan var. Adaletin bu şekilde tecelli etmiş olması da manidar. Hukukun üstünlüğünün olduğu, herkesin can güvenliğinin sağlandığı bir devlet kurumunda böyle bir şeyin olmasına çok sevinmiyorum. Onların ömür boyu ceza almaları ile zaten adalet tecelli etmişti. Özgem edebiyata uğurlandığında herkes bu bir milat oldu demişti. Demek ki olmamış. Milat olabilmesi için bütün insanların topyekun bir sevgi ve barışın tesisi edilmesi, sevgi seferberliğine girilmesi gerekiyor. Bütün Özgecanların ruhlarının şad olması, cennetin en güzel köşelerinde olduklarına inanıyorum."

"NE ÜZÜLDÜM, NE SEVİNDİM"



Anne Songül Aslan ise, "Allah herkesin yardımcısı olsun. Ben öldüğünü öğrenince ne üzüldüm ne sevindim. Çünkü benim kızım gelmeyecek, bunun bilincindeyim. Benim kızım bir melek. Allah onun da yardımcısı olsun. Hem bu dünyasını hem öbür dünyasını mahvetti. O da bir insan ama bir şey diyemiyorum. Allah yardımcısı olsun diyorum sadece. O da bir canlı sonuçta. Onun da bir canı var. Sevindim de diyemem üzüldüm de diyemem. Toplumumuzda bu tür insanlar çok fazla" diye konuştu.

ÖZGECAN’IN BABASI CANLI YAYINDA KONUŞTU

Hunharca katledilen Özgecan Aslan’ın babası Mehmet Aslan CNN Türk’te Saynur Tezel’in sunduğu Günlük programına konuk oldu. Mehmet Aslan, Özgecan’ın katili Suphi Altındöken’in cezaevinde öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Onu affedecek kuvveti kendimde bulamıyorum” diyen Özgecan'ın babası Mehmet Aslan, "İyi oldu" yorumlarına ise karşı çıkarak, "Bunu demeyin. Herkes kendi sorumluluğunu görsün" diye konuştu.

Aslan, Suphi Altındöken'e mezar yeri bulunamaması içinse, "Ya bir dağ başına, ya bir ovaya ama gömülmesi gerekiyor. Gitsin herkes okusun, dua etsin demiyorum. Ama Allah rahmet eylesin diyorum başka ne diyebilirim. Her şey takdiri ilahi" ifadelerini kullandı.

Acılı baba kızının katledilişini ‘yeni bir günün doğumu’ olarak görmek istediğini aktardı.

O kişinin, ya bir dağ başına ya bir ovaya gömülmesi gerekiyor. Allah rahmet eylesin diyorum başka ne diyebilirim. Her şey takdiri ilahi…

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALMIŞLARDI

Geçen yıl 3 Aralık’ta Tarsus 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan son duruşmada Özgecan Aslan’ın katil zanlısı Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmettin Altıdöken ile arkadaşı 20 yaşındaki Fatih Gökçe, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca tecavüz ve diğer suçlardan da minibüs şoförü Ahmet Suphi Altındöken’e 27, arkadaşı Fatih Gökçe’ye 24 yıl hapis cezası verildi.