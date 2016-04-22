Suriye'de şok gelişme

Reuters haber ajansına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Rusya'nın Suriye'nin kuzeyindeki topçu bataryalarını yeni mevzilere konuşlandırdığını aktardı.

Rusya'nın bu adımının Halep'e yönelik yeni bir Suriye ordusu harekâtına destek amaçlı olduğu düşünülüyor.

Geçen hafta, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden görüşmelerden çekilen muhalifler, Suriye ordusunun ve Rusya'nın ateşkese rağmen saldırılarını artırdığını söylemiş ve çatışmaların sürdüğü bir ortamda müzakerelerin süremeyeceğini ifade etmişti.

Suudi Arabistan ve Türkiye destekli Yüksek Müzakere Konseyi ile Suriye hükümeti temsilcileri arasında Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda devam eden görüşmelerde ortaya çıkan en önemli anlaşmazlık, ülkedeki siyasi geçiş sürecinde Beşar Esad'ın oynayacağı ya da oynamayacağı rol olmuştu.

Reuters'a konuşan Batılı bir diplomat, muhaliflerin masadan kalkmasını yorumlarken, "Daha fazla görüşmeleri sürdüremeyeceklerini düşünmeleri anlaşılabilir bir durum. Rejim saldırıları sürüyor ve yerleşim yerlerini aç bırakma taktikleri kullanılıyor. Rejim güçlerini destekleyenler dizginleri eline almalı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü, Cenevre'deki barış görüşmelerinin kopma noktasına gelmesini 'endişe verici' olarak yorumluyor.

Ancak Batılı ülkeler Suriye'de artan Rus silahlarının ateşkesin bozulması halinde çatışmaları çok daha başka bir boyuta taşıyabileceği uyarılarını yapıyor.

Muhalifler uçaksavar istiyor

Suriye ordusu Rus silahlarıyla takviye edilirken, muhalif gruplar ise Batılı destekçilerinden başta ısı güdümlü taşınabilir uçaksavalar (MANPAD) olmak üzere daha gelişmiş silahlar talep ediyor.

Geçen hafta Wall Street Jourtnal'da yer alan bir haberde, ABD'nin B planı olarak seçilmiş gruplara sınırlı sayıda MANPAD vermeyi düşündüğü belirtilmişti.

MANPAD tipi uçaksavarların radikal grupların eline geçmesi durumunda sivil uçaklar üzerinde kullanılma riskinden endişe ediliyor.

Ancak bu silahların Suriyeli muhaliflerin eline geçmesi durumunda Suriye ordusunun muhaliflere karşı en önemli avantajı olan hava üstünlüğünün de törpülenebileceği belirtiliyor.

Rusya'nın Suriye'ye giderek artan ölçüde askeri yığınak yaptığını söyleyen ABD, Cenevre'deki barış görüşmelerinde gerilimin tırmandığı bir dönemde Moskova'nın Beşar Esad'a askeri desteğini artırmasını rahatsızlık verici bir durum olarak tanımladı.