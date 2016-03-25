Suriye sınırında solucan delikleri

Terör örgütleri IŞİD ile PYD, Suriye'nin Türkiye sınırında onlarca tünel kazdı. Kendi hakimiyet bölgelerinde cephane sevkiyatını kolaylaştırmak ya da bombalardan korunmak amacıyla iki örgütün açtığı tüneller, teröristlerin bölgeden temizlenmesini zorlaştırıyor. Suriye PKK'sı PYD, Kobani, Kamışlı, Tel Abyad ve Afrin'de tünellere ağırlık verirken, IŞİD ise kontrolü altındaki Cerablus ve Azez'in doğusunda kalan sınır köylerinde delikler açıyor. PYD, kazdığı tüneller vasıtasıyla PKK'ya Suriye tarafından cephane desteği sağlıyor.

BENZERLİK DİKKAT ÇEKİYOR

PYD'nin Türkiye tarafına silah ve cephane geçirmek için kazdığı tünellerin benzerlerini IŞİD de sınıra yakın köylerde kazıyor. Terör örgütlerinin kazdığı tüneller arasında benzerlik dikkat çekici. Bazen yüzlerce metre uzunluğa ulaşan, 3,5 metre derinlikteki tünellerin genişliği ise 2-2,5 metre arasında değişiyor. Muhalif Türkmen gruplardan Sultan Murat Tümeninin IŞİD'ten ele geçirdiği köylerde ortaya çıkan tüneller bunlardan yalnızca birkaçı. Yerel kaynaklar, bu tünellerin aylarca süren çalışmalar sonucunda kazıldığı görüşünde. IŞİD terör örgütü, tünelleri koalisyon uçakları ve Türk obüslerinin bombardımanından korunmak için de kullanıyor. PYD terör örgütü ise benzer tünelleri bir yıla yakın süredir insan, silah ve cephane sevkiyatında kullanıyor. Sınırın sıfır noktasında PYD'ye ait 40'a yakın tünel olduğu belirtiliyor.

SINIRDA ONLARCASI VAR

Ampul ve kabloların yerleştirildiği tünellerde sıkça rastladığımız hiltiler, kazma işleminin son ana dek devam ettiğini gösteriyor.

Kaynak: Yeni Şafak

Suriye PKK’sı PYD, IŞİD ile birlikte tüneller kazarak Türkiye sınırını delik deşik etti. İki terör örgütü, yerin altında açtığı ‘standart’ solucan delikleriyle hem insan, silah, cephane taşıyor hem de obüs atışlarından korunmaya çalışıyor.