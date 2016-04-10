Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Türkiye'ye geliyor

Otelde, Kral için bazı düzenlemeler yapıldığı öğrenildi. Suudi krallar, kalacakları oteli tamamen kapatırken, klozetten yiyeceklerine kadar pek çok ihtiyaç malzemesini de yanlarında getiriyor.

Öte yandan Suudi yetkililer, Kral Selman’ın Türkiye ziyareti öncesinde 500 civarında Mercedes araç kiraladı. Ankara’da yeterli sayıda araç bulunamaması üzerine İstanbul, Antalya gibi farklı illerden de kiralık Mercedes’ler getirildi. Araçlar, Kral Selman’ın kalacağı otelin parkına sığmadı, otelin önünde de uzun araç kuyruğu oluştu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud, 11 Nisan'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Kral Selman'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle ve resmi ziyaret kapsamında, 11-13 Nisan'da Ankara'ya geleceği belirtildi.

Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı kaydedildi.

Kral Selman'ın Ankara'daki temaslarının ardından, 14-15 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı 13. İslam Zirvesi'ne de katılacağı bildirildi.