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Taksim'de geniş güvenlik önlemi

İstanbul'da terör saldırısı yapılabileceği istihbaratı üzerine alarma geçen polis ekipleri Taksim Meydanı’nda geniş güvenlik önlemi aldı.

Taksim'de geniş güvenlik önlemi
İstanbul'da alarma geçen polis ekipleri, Taksim Meydanı'nda kuş uçurtmuyor. Türk Polis Teşkilatının 171. kuruluş etkinlikleri kapsamında yapılacak tören öncesi Taksim Meydanı demir bariyerlerle kapatıldı. Meydanın dört bir yanında ise polis silahlı önlem aldı.
 
Polis üniformalı bombacı alarmı
 
Ayrıca meydanı gören yüksek binalara ise özel harekat polisleri konuşlandırıldı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Selami Altınok, tören öncesi meydana gelerek etrafı gezdi. 
 
Polis ekiplerinin aldığı önlemlerin süreceği öğrenildi.

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