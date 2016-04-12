TEM'de zincirleme kaza

TEM Otoyolu'nun Edirne yönü İSTOÇ mevkiinde 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada biri ağır 5 kişi yaralanırken, otoyolun Edirne istikameti yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapalı kaldı.

Bir hafriyat TIR'ı, şehirlerarası bir yolcu otobüsü ve 3 kamyonet olmak üzere toplam 13 aracın karıştığı tarfik kazası saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun İSTOÇ mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametinde yaşanan kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine kısa sürede gelen ambulanslarla yakında bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun Edirne yönü trafiğe kapandı.

SÜRÜCÜLER KAZAYI ANLATTI

Kazaya karışan ve şans eseri kurtulduğunu belirten bazı sürücüler olayın şokunu yaşadı. Kadir Karaca adlı sürücü, meydana gelen kazayı, "Ankara istikametinden Edirne istikametine doğru seyir halindeydik. Arkadan bir gürültü koptu. Kimin kime vurduğunu anlayamadım. Kamyon sonra bana vurdu. Zar zor durabildik. Çok şükür canımızı kurtardık" sözleriyle anlattı.

TIR ŞOFÖRÜNÜ SUÇLADILAR

Bazı sürücüler ise kazaya hafriyat TIR'ının sebep olduğunu ileri sürerek, TIR şoförünü suçladı.

Dekorasyon işi yaptığını söyleyen Turan Cenik, "TIR, arkadan gelerek önündeki araçlara vurdu. Bütün araçları biçen yüzde 80 TIR şoförü oldu" dedi. Kamyonet şoförü Timur Aksoy ise "Biz kaçmaya çalıştık, ancak olmadı. Önüne gelene çarptı. Lastiği gümlemesiyle durabildi" ifadelerini kullandı.

TEM'İN EDİRNE YÖNÜ 1,5 SAAT KAPALI KALDI

Öte yandan, kazanın ardından hafriyat TIR'ının kasasına takılı kalan bir otomobil lastiği kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Kazaya karışan ağır hasarlı araçlar çekicilere yüklenerek kaldırıldı. Hafriyat TIR'ının çekiciye yüklenmesi ise uzun sürdü.

Trafik yaklaşık 1,5 saat sonra açıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri yağ ve yakıt dökülen asfaltta kumlama çalışması yaptı. Saat 17.30 sıralarında ootoyol yeniden trafiğe açılırken, kazaya karışan araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.