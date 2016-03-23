Teröristin babası valiliğe başvurdu

Bitlis'te yaşayan baba Aysal, İstanbul'da tekstil sektöründe çalışırken geçen yıl terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürülen ve kendisinden bir daha haber alamadığı 20 yaşındaki kızı Gülistan Aysal'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çukur kazıp, barikat oluşturan teröristlere yönelik operasyonda öldüğünü öğrendi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında yer alan Aysal'ın defin işlemleri için baba Aysal'a haber verildi. Kızının cenaze töreninin terör örgütünün propagandasına dönüşmemesi için harekete geçen baba Feyzullah Aysal, Bitlis Valiliğine başvurarak defin işlemi sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması talebinde bulundu.

Diyarbakır'da yakınları tarafından teslim alınan Aysal'ın cenazesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla Bitlis'e getirildi.

Bitlis-Baykan karayolunun Arıcılık mevkisinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, konvoydakilerin kimlik kontrolünü ve üst aramasını gerçekleştirdi.

Aysal'ın cenazesi, 8 Ağustos Mahallesindeki mezarlığa defnedildi.

"Bu, Kürt davası değil"

Terör örgütüne tepki gösteren baba Aysal, AA muhabirine, 22 Kasım 2015'te İstanbul'da tekstil işinde çalışan kızı Gülistan Aysal'ın terör örgütü mensuplarınca kandırılarak götürüldüğünü anlattı.

Kızından bir daha haber alamadığını ve 10 Mart'ta Sur'da çıkan çatışmada kızının öldüğünü öğrendiğini ifade eden Aysal, şöyle konuştu:

"Bunun Kürt davası olduğuna inanmıyorum. Kızımdan kaç ay haber alamadık. Sonra örgüt tarafından kandırılarak götürüldüğünü öğrendik. Her şey belli ve ortada. Ne kadar gerçekçi oldukları da ortada. Ben Kürdüm. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bundan gurur duyuyorum. Ben terör örgütüne de karşıyım. Başıma geldi, başkasının başına gelmesin. Benim canım yandı, başkasının canı yanmasın. Herkes bu oyuna karşı uyanık olsun ve safını belli etsin. Bu çocukları kandırıp götürüyorlar. Hepsi 15 ile 20 yaşındaki çocuklar. Dedem Rus Savaşı'nda 7 yıl evine gelmemiş. Çanakkale'de de atalarımız omuz omuza savaşmış. Türkiye hepimize yeter. Biz bu bayrağın altında yaşıyoruz. Bundan gurur duyuyorum. Örgüte karşı da tepkimi gösteriyorum."

Konuşmasına Kürtçe devam eden baba Aysal, "Bu, Kürt davası değil. Buna inanmıyorum ve insanları kandırıyorlar. Terörün ne yönü ne yöntemi ne de dini var. Ben bu kadar diyorum. Acım çok büyük ve herkes sesimi duysun" dedi.

Emniyet Müdürü Fatih Kaya da cenazenin sorunsuz bir şekilde defnedilmesi için gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Baba, sağ iken kızına sahip çıkamadıklarını fakat kızının cenazesinin bölücü terör örgütü yandaşları tarafından provoke edilmemesi için bizden yardım talebinde bulundu. Bu örnek davranışından dolayı kendisini kutluyoruz. Devletimizin ve milletimizin huzurlu günler yaşaması için el birliğiyle bilinçlenen vatandaşlarımızla sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğimiz" diye konuştu.

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK mensubu Gülistan Aysal'ın babası Feyzullah Aysal, kızının kandırıldığını dile getirerek, terör örgütüne tepki gösterdi. Aysal'ın babası, kızının cenaze töreninin örgüt propagandasına dönüşmemesi için Bitlis Valiliğine başvurarak, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi.