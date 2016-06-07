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Terörle mücadelede yeni dönem

Terörle mücadelede askere hukuki koruma geliyor. Terörle Mücadele Kanun Tasarısı TBMM'ye sunuldu. Milli İstihbarat Teşkilatı'na tanınan hukuki koruma askere de sağlanacak.

Terörle mücadelede yeni dönem

Terörle mücadelede askere hukuki koruma geliyor. Terörle Mücadele Kanun Tasarısı TBMM'ye sunuldu. Milli İstihbarat Teşkilatı'na tanınan hukuki koruma askere de sağlanacak.

Bakanlar Kurulu tarafından, terörle mücadelede genel kolluk kuvvetlerine destek sağlanması maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir bütün olarak görevlendirilebilmesine imkan tanıyan ve albaylardan bir kısmının yaş haddi olan 60 yaşına kadar görevine devam edebilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen tasarı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Anahtar Kelimeler:
Terörle Mücadele
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