Teslim olan teröristten şok ifade

Terör örgütü PKK'ya yönelik 28 Kasım 2015'te başlatılan ve 103 gün süren operasyonlarla teröristlerden temizlenen Sur'da 3 Mart'ta güvenlik güçlerine teslim olan terörist Deniz A. (20), örgütün ilçedeki yapılanması ve kırsaldan gelen teröristlerle ilgili bilgi verdi.



Sözde "öz yönetim" ilanının ardından çukurların kazıldığı ve barikatların kurulduğu günlerde ilçeye giderek silahlı faaliyette bulunduğunu itiraf eden Deniz A, "Sokağa çıkma yasağı ile başlayan operasyonlar sonrası bölgede sıkıştık, gıda, giyim ve mühimmat gibi malzemelerimiz tükendi, Sur'da yaşayan insanlara zarar verdik. Sur'da gerçekleştirdiğim eylem ve faaliyetlerden pişman oldum." dedi.



"Saldırılar kameraya alınır, gece eğlence düzenlenirdi"

Terör saldırılarından dolayı zarar gören tarihi Kurşunlu Camii civarında 12 örgüt mensubu ile faaliyet yürüttüğünü aktaran Deniz A, caminin ön kısmına daha önceden tuzaklanan mayını imha etmeye gelen güvenlik güçlerine karşı "Şenda" kod isimli örgüt üyesinin mayını patlattığını belirtti.



"Delil" kod isimli terörist Mesut S'nin mayının patlatılma anını kameraya çekmesi için talimat verdiğini bildiren Deniz A, "Güvenlik güçlerine karşı örgüt üyelerince yapılan saldırılar kameraya alınıyordu, akşam ise saldırıları kutlamak için eğlence düzenleniyordu. Sonradan bu kamera enkaz altında kaldı" ifadelerini kullandı.



İlçeye kırsaldan gelen "Şevger" kod adlı terörist Ömer S'nin el yapımı patlayıcıları hazırladığını aktaran Deniz A, güvenlik güçlerine karşı suikast amaçlı sızma esnasında dikkat dağıtmak için 3-4 kilogram olan el yapımı patlayıcıları patlattığını kaydetti.



Teröristler "hastane" kurmuş

Deniz A, "Doktor" kodunu kullanan terörist Bedri O'nun ve DBP Bağlar Eş Başkanı Rihan Kavak Özbek'in teröristler tarafından kurulan "hastane"de operasyonda yaralanan teröristlerin tedavilerini gerçekleştirdiğini anlattı.



Sur İlçesi'nde örgütün dağ kadrosundan teröristler bulunduğunu söyleyen Deniz A, "Örgüt içindeki yapılanma ve disipline uymayan teröristlere ağaca baş aşağı bağlanma, soğuk suyun bulunduğu kazanda bekletilme ve yemek yememe cezası verilirdi." diye konuştu.



Terör örgütünün sözde Sur sorumlusunun "Harun" kod adlı terörist Cihat Türkan olduğunu anlatan Deniz A, ifadesinde şunlara yer verdi:

"Bu terörist Lice ilçesinde kırsal alanda faaliyet yürütürken PKK tarafından Sur İlçesi'ne gönderildi. Telsiz ve uzun namlulu silah taşırdı. Güvenlik güçlerine teslim olduğumuz gün beni yanına çağırarak, bizimle birlikte bölgeden çıkarılan ölü ve yaralı örgüt mensuplarını götürmemi istedi. İki kez nöbet tuttuğum örgütün hastanesine geldiğini görmüştüm. Güvenlik güçlerince yapılan operasyonda yaralanan teröristler, örgüt tarafından oluşturulan hastanede tedavi ediliyordu."