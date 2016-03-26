TSK acı haberi duyurdu

TSK’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"26 Mart 2016 tarihinde; Irak Kuzeyinde DEAŞ Terör Örgütü ile Peşmerge güçlerinin karşılıklı çatışmaları esnasında, saat 15.10 sularında, DEAŞ Terör Örgütü’nün Peşmerge tarafına attığı KATYUŞA ÇNRA mermilerinin bir kısmı Türk askerlerinin de konuşlu bulunduğu Gedu Üs Bölgesine düşmüştür. Üs Bölgesine düşen mermilerden dolayı bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımız helikopterle Türkiye’ye tahliye edilmiştir. Yaralı silah arkadaşımızın tedavisine Şırnak Devlet Hastanesi’nde devam edilmektedir. Bölgede tespit edilen DEAŞ Terör Örgütü hedefleri ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz."