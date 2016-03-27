TSK'dan subay ve astsubaylar için flaş düzenleme

Kapsamı genişletilen yönetmelikle, subayların yanı sıra astsubaylar da yurt içi veya yurt dışı üniversitelerde yüksek lisans eğitimi yapabilecek.

TSK Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 9. maddesinin birinci fıkrası, “Kendi nam ve hesabına yurt dışında veya yurt içinde lisansüstü eğitime iştirak edecek subay ve astsubaylar eğitime kabul edilmesinden itibaren iki ay içinde ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin lisansüstü eğitim durumunun takip edilebilmesi amacıyla bilgi verir” şeklinde düzenlendi.

Aynı yönetmeliğin 10. maddesinin üçüncü fıkrası, “Tezli yüksek lisans eğitimlerine ilave 10 puan verilir. Nitelik puanlarının eşit olması durumunda öncelikle sicil notu ortalaması, eşitliğin bozulmaması durumunda sırasıyla akademik başarı, fiilî hizmet süresi ve rütbe dikkate alınır. Lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programından mezun olan personelin nitelik puanı hesaplamasında; 10'uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bendi yerine, lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans eğitimi bitiriş notu yüzde elli oranında dikkate alınarak belirlenir” olarak değiştirildi.