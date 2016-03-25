TSK'nın yeni helikopteri havalandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Ağır Nakliye Helikopter ihtiyaçlarını karşılamak üzere Boeing firmasından satın alınan Chinook havalandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ağır nakliye helikopteri ihtiyacını karşılamak üzerine Boeing firmasından satın alınan Chinook test edildi. Helikopterin ilk uçuş görüntülerini Amerikalı teknisyenlerden birisi Instagram hesabından paylaştı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ağır nakliye helikopteri ihtiyacını karşılamak üzerine Boeing firmasından satın alınan Chinook test edildi. Helikopterin ilk uçuş görüntülerini Amerikalı teknisyenlerden birisi Instagram hesabından paylaştı.
TÜRKİYE'NİN AĞIR NAKLİYE HELİKOPTERİ SERÜVENİ
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Ağır Nakliye Helikopter ihtiyaçlarını karşılamak üzere 30 Haziran 2006 tarihinde Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin başlangıç kararı aldığı projede Boeing firması tarafından üretilen CH-47F Chinook helikopteri seçildi.
İlk etapta 10 adedi Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve 4 adedi de Özel Kuvvetler Komutanlığı olmak üzere toplamda 14 adet CH-47F Chinook tedariki planlanıyordu. Hizmete girmesi planlanan helikopterlere ait teçhizat, yedek parça, eğitim ve lojistik destek dahil yaklaşık 1.2 milyar dolar olması öngörülüyordu. Yabancı Askeri Satışlar [FMS] kapsamında tedariki planlanan helikopterlerin satış onayı ABD Kongresi’nden Aralık 2009 yılında alındı ve akabinde Boeing yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirildi.
14 HELİKOPTER İÇİN TEKLİF İSTENDİ
Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Kara Kuvvetleri ve Boeing yetkilileri arasında Ocak 2009'da gerçekleştirilen görüşmelerde SSM, Boeing’ den daha önce teslim edilen ASELSAN aviyonik sistemlerini içeren fiyat teklifine ilave olarak CH-47F orijinal aviyonikler ile donatılmış konfigürasyona ilişkin fiyat teklifini de sunmasını istedi. Ancak, 7 Eylül 2010 tarihinde SSM tarafından ABD makamlarına iletilen Teklif ve Kabul Mektubu [LOA]’nda helikopter adedi 6 adet kesin, 8 adet opsiyon olmak üzere toplam 14 helikopter belirtildi. Daha sonraki süreçte ise 8 adetlik opsiyon tamamen iptal edildi ve ABD makamları Teklif ve Kabul Mektubu'nu gerekli işlemlerin ardından tekrar Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na gönderdi.
İlk etapta 10 adedi Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve 4 adedi de Özel Kuvvetler Komutanlığı olmak üzere toplamda 14 adet CH-47F Chinook tedariki planlanıyordu. Hizmete girmesi planlanan helikopterlere ait teçhizat, yedek parça, eğitim ve lojistik destek dahil yaklaşık 1.2 milyar dolar olması öngörülüyordu. Yabancı Askeri Satışlar [FMS] kapsamında tedariki planlanan helikopterlerin satış onayı ABD Kongresi’nden Aralık 2009 yılında alındı ve akabinde Boeing yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirildi.
14 HELİKOPTER İÇİN TEKLİF İSTENDİ
Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Kara Kuvvetleri ve Boeing yetkilileri arasında Ocak 2009'da gerçekleştirilen görüşmelerde SSM, Boeing’ den daha önce teslim edilen ASELSAN aviyonik sistemlerini içeren fiyat teklifine ilave olarak CH-47F orijinal aviyonikler ile donatılmış konfigürasyona ilişkin fiyat teklifini de sunmasını istedi. Ancak, 7 Eylül 2010 tarihinde SSM tarafından ABD makamlarına iletilen Teklif ve Kabul Mektubu [LOA]’nda helikopter adedi 6 adet kesin, 8 adet opsiyon olmak üzere toplam 14 helikopter belirtildi. Daha sonraki süreçte ise 8 adetlik opsiyon tamamen iptal edildi ve ABD makamları Teklif ve Kabul Mektubu'nu gerekli işlemlerin ardından tekrar Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na gönderdi.
CH-47F Chinook helikopterlerinin FMS kanalıyla tedariki maksadıyla Kabul Mektubu Eylül 2010 tarihinde imzalandı. 14 Temmuz 2011 tarihinde de Boeing ile ofset anlaşması imzalanarak Sözleşme yürürlüğe girdi.
55 ASKER TAŞIYOR
Helikopterler tam teçhizatlı 55 asker taşıyabiliyor. Adını ABD’deki bir yerli kabilesinden alan Chinook helikopterlerinin TSK envanterine girmesi ile birlikte, istenilen her alana, her türlü hava koşulunda top, ZPT ve buna benzer silah sistemleri ve personel nakliyesi yapılabilecek. Helikopter gerektiği hallerde mobil ileri mühimmat veya yakıt ikmal noktası olarak da hizmet verecek.