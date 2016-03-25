TSK'nın yeni helikopteri havalandı

TÜRKİYE'NİN AĞIR NAKLİYE HELİKOPTERİ SERÜVENİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Ağır Nakliye Helikopter ihtiyaçlarını karşılamak üzere 30 Haziran 2006 tarihinde Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin başlangıç kararı aldığı projede Boeing firması tarafından üretilen CH-47F Chinook helikopteri seçildi.İlk etapta 10 adedi Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve 4 adedi de Özel Kuvvetler Komutanlığı olmak üzere toplamda 14 adet CH-47F Chinook tedariki planlanıyordu. Hizmete girmesi planlanan helikopterlere ait teçhizat, yedek parça, eğitim ve lojistik destek dahil yaklaşık 1.2 milyar dolar olması öngörülüyordu. Yabancı Askeri Satışlar [FMS] kapsamında tedariki planlanan helikopterlerin satış onayı ABD Kongresi’nden Aralık 2009 yılında alındı ve akabinde Boeing yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirildi.Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Kara Kuvvetleri ve Boeing yetkilileri arasında Ocak 2009'da gerçekleştirilen görüşmelerde SSM, Boeing’ den daha önce teslim edilen ASELSAN aviyonik sistemlerini içeren fiyat teklifine ilave olarak CH-47F orijinal aviyonikler ile donatılmış konfigürasyona ilişkin fiyat teklifini de sunmasını istedi. Ancak, 7 Eylül 2010 tarihinde SSM tarafından ABD makamlarına iletilen Teklif ve Kabul Mektubu [LOA]’nda helikopter adedi 6 adet kesin, 8 adet opsiyon olmak üzere toplam 14 helikopter belirtildi. Daha sonraki süreçte ise 8 adetlik opsiyon tamamen iptal edildi ve ABD makamları Teklif ve Kabul Mektubu'nu gerekli işlemlerin ardından tekrar Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na gönderdi.