Tunceli'de hain saldırı: 3 şehit

Tunceli-Elazığ Karayolu’nun 25’inci kilometresinde bulunan Göktepe Köyü mevkiinde, PKK’lıların yola tuzakladığı patlayıcı, bugün sabah saat 10.00 sıralarında askeri aracın geçişi sırasında patlatıldı. Patlama sonrasında yaralıların olduğu belirtilirken, Tunceli merkez ve Mazgirt İlçesi’nden çok sayıda ambulansın olay yerine sevkedildiği öğrenildi.

Tunceli-Elazığ Karayolu Göktepe mevkisinde askeri aracın geçişi sırasında terör örgütünün tuzakladığı bomba patlatıldı. 3 asker şehit olurken, yaralıların olduğu bildirildi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve zırhlı araçlarla takviye asker gönderildi.