Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tunceli'de hain saldırı: 3 şehit

Tunceli-Elazığ Karayolu'nda PKK'lı teröristlerin, askeri aracın geçişi sırasında tuzakladıkları patlayıcıyı uzaktan kumanda ile infilak ettirmesi sonucu 3 asker şehit oldu.

Tunceli'de hain saldırı: 3 şehit
Tunceli-Elazığ Karayolu Göktepe mevkisinde askeri aracın geçişi sırasında terör örgütünün tuzakladığı bomba patlatıldı. 3 asker şehit olurken, yaralıların olduğu bildirildi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve zırhlı araçlarla takviye asker gönderildi.
Tunceli-Elazığ Karayolu’nun 25’inci kilometresinde bulunan Göktepe Köyü mevkiinde, PKK’lıların yola tuzakladığı patlayıcı, bugün sabah saat 10.00 sıralarında askeri aracın geçişi sırasında patlatıldı. Patlama sonrasında yaralıların olduğu belirtilirken, Tunceli merkez ve Mazgirt İlçesi’nden çok sayıda ambulansın olay yerine sevkedildiği öğrenildi.
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.