Türk Askeri IŞİD mevzilerini vurdu

Kilis’in Kemaliye Köyü’nün karşısındaki Suriye’nin Azez kentine bağlı Dabij, Mırgel, Çekke, Kızıl, Karaköprü köylerini denetiminde bulunduran terör örgütü IŞİD’e ait mevziler, dün olduğu gibi bugün de fırtına obüsleriyle ateş altına aldı.
Sınır hattının çeşitli noktalarında konuşlu fırtına obüsleri, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla IŞİD hedeflerine atışlar yaptı.
Obüslerin atışları Kilis’ten duyulurken, hedef alınan IŞİD mevzilerinden yükselen dumanlar da sınır hattından görüldü.
Hareketliliğin yaşandığı sınırda güvenlik önlemleri de üst seviyede tutuluyor.