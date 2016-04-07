'Üsteğmen Ziya'ya gözaltına alındı

İnternettte Rolex saatlerini satışa çıkaran onlarca kişi, saatleri satın alan kişinin sahte para verdiği şikayetleri üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları araştırmada tanıdık bir isimle karşılaştı.

Tespit ettikleri kişi, geçmişte sosyal paylaşım sitelerinde “Üsteğmen Ziya” adıyla profil açıp maddi durumu iyi genç kızları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Ziya Selim Tansu'dan(40) başkası değildi. Tansu, bu suçlamaların dışında, cezaevi firarisiydi. Çeşitli suçlardan hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 23 sahte para dolandırıcılığına karıştığı, değişik suçlardan 37 aranma kaydı bulunduğunun anlaşılması uzun sürmedi.

Ekipler yoğun bir çalışma içine girdi. Tansu'nun Esenyurt, Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı Dumankaya Modern Vadi Sitesi A-4 Blok Daire 51'de A.D adına düzenlenmiş sahte kimlikle kaldığı istihbaratı alındı. Mali Şube ekipleri, site içinde önlem aldı. Tansu ve eşi Ç.T akşam saatlerinde lüks bir otomobille siteye gelerek 9. kattaki dairelerine çıktı. Savcılıktan alınan izinle daireye operasyon düzenlendi.

Polisi kapıda gören Tansu, balkona kaçtı. Buradan yan dairenin balkonuna atladı. Polislerde peşinden atlayarak Tansu'yu yan dairenin balkonunda yakaladı.

Bir dönem pilotluk yaptığı için kendisini genelde pilot olarak tanıtan Tansu'nun evinde yapılan aramada, 5 çift sahte plaka, 12 adet sahte ya da çalıntı olduğu değerlendirilen saatler, 1 adet rolex saat sertifikası, üzerinde kendi resmi bulunan 2 sahte kimlik, 300 dolar, 6 in Euro, 6 kaşe, 2 damga ele geçti. Ziya Selim Tansu ve eşi Ç.T gözaltı işlemi yapılarak emniyete götürüldü.

Lüks sitede polisi kapıda görünce 9. kattaki dairesinden yan dairenin balkonuna atlayıp kaçmaya çalışan cezaevi firarisi Tansu'nun değişik suçlardan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 23 sahte para dolandırıcılığına karıştığı ve çeşitli suçlardan 37 aranması bulunduğu belirlendi.