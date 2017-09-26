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Van Büyükşehir Belediyesi'ne hain saldırı

Van Büyükşehir Belediye binasına saat 19.00 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.

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Van Büyükşehir Belediyesi'ne hain saldırı

Van Büyükşehir Belediye binasına el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis bölgede operasyon başlattı. Van'ın İpekyolu İlçesi Şehit Fehim Arvasi Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediye binasına saat 19.00 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendi. Şans eseri saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede operasyon başlattı.

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PkkVan
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