Van Büyükşehir Belediye binasına el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis bölgede operasyon başlattı. Van'ın İpekyolu İlçesi Şehit Fehim Arvasi Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediye binasına saat 19.00 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendi. Şans eseri saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede operasyon başlattı.
Van Büyükşehir Belediyesi'ne hain saldırı
Van Büyükşehir Belediye binasına saat 19.00 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.
26 Eylül 2017 Salı 21:31
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