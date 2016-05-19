Van'da bir asker şehit oldu Van’ın Gürpınar ile Çatak İlçeleri yol ayrımında PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu, bir asker yaralandı.

Gürpınar-Edremit karayolu üzerinde bulunan Van Et Entegre Tesisleri yakınlarına bu sabaha karşı PKK’lılar tarafından yola el yapımı patlayıcı döşeneceği istihbaratı üzerine bölgeye askerler gitti. Zırhlı araçlarla giden askeri birliklere teröristlerin ateş açmasıyla çatışma çıktı. PKK’lıların açtığı ilk ateşle yaralanan 2 askerden Gürpınar’da görevli uzman çavuş şehit oldu, yaralanan diğer askerin tedavisi ise sürüyor.



Çatışma bölgesine sevk edilen takviye birlikler karayolu ulaşıma kapatarak geniş çaplı operasyon başlattı.



GENELKURMAY AÇIKLAMA YAPTI

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Mayıs 2016 Perşembe günü 05.30 sularında Van ili Gürpınar ilçesinde icra edilen operasyon esnasında teröristlerle çıkan çatışmada 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 kahraman silah arkadaşımız kurtarılamayarak saat 07.00’da şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar diliyoruz."