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Van'dan acı haber feldi

Van'da PKK'lı teröristlerin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında yaralanan 2 özel harekat polisinden 1’i kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Van'dan acı haber feldi
Van'da PKK'lı teröristlerin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında yaralanan 2 özel harekat polisinden 1’i kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Bugün saat 17.30'da aldıkları ihbarı değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket polisleri, Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Van Gölü Endüstri Meslek lisesi yakınındaki eve operasyon yaptı.

Yapılan operasyona evde bulunan teröristler ateş açarak karşılık verdi. Açılan ilk ateşte 2 Özel Hareket polisi yaralandı. Polislerden biri şehit oldu. Yaralı polis ise Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne sevk edilirken, mahalle ve evin çevresi ise çok sayıda polis tarafından sarıldı.

Operasyona helikopterler de havadan destek sağladı.Çatışma sırasında çevrede bulunan bir kadının da yaralandığı belirtildi. Yaralı kadın da hastanede tedavi altına alındı.
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