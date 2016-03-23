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Vatandaş askere bakın nasıl destek verdi

Şırnak il merkezinde terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerinin operasyonlarına destek olan bazı vatandaşlar evlerine Türk bayrakları astı.

Vatandaş askere bakın nasıl destek verdi
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin yakalanması, patlayıcılarla tuzaklanan  çukurların ve barikatların bertaraf edilmesi, halkın can ve mal güvenliğinin  sağlanması amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, 14 Mart'ta  Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet unsurlarınca başlatılan "Şehit Jandarma  Üsteğmen Mehmet Çifci Operasyonu" sürüyor.
 
Operasyonlar il merkezindeki altı mahallede yoğunlaşırken, Yeşilyurt  ve Gazi Paşa mahallelerinde yaşayan ve evlerini terk etmeyen bazı vatandaşlar,  operasyonlara destek için evlerinin önüne Türk bayrakları astı.
 
Evinin önüne diktiği tahta direğe bayrak asan Y.T, teröristlerin  sokaklara patlayıcı yerleştirip, halktan haraç toplamak suretiyle vatandaşa  zulmettiğini söyledi.

 
Güvenlik güçlerinin, vatandaşı PKK'nın zulmünden kurtardığını, bu  nedenle operasyonların bir an önce başarıyla tamamlanmasını istediklerini aktaran  Y.T, "Operasyonlara destek olmak için evimin önüne bayrak astım." dedi.
 
Y.T, operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı kentte  evlerini terk etmeyen az sayıda ailenin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
 
"Operasyon öncesi Şırnak'ta huzur ve güven yoktu. İnşallah teröristler  temizlenecek hepimiz rahat edeceğiz. Hepimiz bu bayrağın altında huzur içinde  yaşayacağız. Devlet bu terör belasını bitirecek. Bundan eminim. Bizim gidecek  başka yerimiz yok. 10 kişilik bir aileyiz. Evimizi terk etmek istemedik."
 
"Devletimizin yanındayız"
 
N.T. de terör örgütüne yönelik operasyondan duyduğu memnuniyeti dile  getirmek ve operasyonu desteklediğini göstermek amacıyla evine bayrak astığını  dile getirerek "Devletimizin yanındayız. Güvenlik güçlerinden Allah razı olsun.  Biz bu topraklarda terör istemiyoruz, huzur istiyoruz." ifadelerini kullandı.
 

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