Vatandaş askere bakın nasıl destek verdi

Operasyonlar il merkezindeki altı mahallede yoğunlaşırken, Yeşilyurt ve Gazi Paşa mahallelerinde yaşayan ve evlerini terk etmeyen bazı vatandaşlar, operasyonlara destek için evlerinin önüne Türk bayrakları astı.





Evinin önüne diktiği tahta direğe bayrak asan Y.T, teröristlerin sokaklara patlayıcı yerleştirip, halktan haraç toplamak suretiyle vatandaşa zulmettiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin, vatandaşı PKK'nın zulmünden kurtardığını, bu nedenle operasyonların bir an önce başarıyla tamamlanmasını istediklerini aktaran Y.T, "Operasyonlara destek olmak için evimin önüne bayrak astım." dedi.

Y.T, operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı kentte evlerini terk etmeyen az sayıda ailenin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Operasyon öncesi Şırnak'ta huzur ve güven yoktu. İnşallah teröristler temizlenecek hepimiz rahat edeceğiz. Hepimiz bu bayrağın altında huzur içinde yaşayacağız. Devlet bu terör belasını bitirecek. Bundan eminim. Bizim gidecek başka yerimiz yok. 10 kişilik bir aileyiz. Evimizi terk etmek istemedik."

"Devletimizin yanındayız"

N.T. de terör örgütüne yönelik operasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirmek ve operasyonu desteklediğini göstermek amacıyla evine bayrak astığını dile getirerek "Devletimizin yanındayız. Güvenlik güçlerinden Allah razı olsun. Biz bu topraklarda terör istemiyoruz, huzur istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin yakalanması, patlayıcılarla tuzaklanan çukurların ve barikatların bertaraf edilmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, 14 Mart'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet unsurlarınca başlatılan "Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çifci Operasyonu" sürüyor.