YGS Birincisi: "Hayvan Gibi Çalıştım"

Boğaziçi Üniversitesi’nde okumak istediğini belirten Karakaş, “Sınava hayvan gibi çalıştım, çok çalıştım” dedi.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren 18 yaşındaki Cemre Efe Karakaş, konuştu. YGS-3, YGS-5 ve YGS-6'dan 500 tam puan alan Cemre Efe Karakaş, çok çalışarak başardığını söyledi.

Karakaş, gelen sonucun kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, “Beklemiyordum, açıkçası benim için de sürpriz oldu. Sınava hayvan gibi çalıştım, çok çalıştım. Sosyal aktivitelere hiç yer vermedim. Tamamen çalıştım. Benden iyi yapan bir kaç kişi duymuştum. Meğer öyle bir şey yokmuş. Ailem helal olsun' dedi. Arkadaşlarımın aramalarından dolayı telefonumun şarjı bitti. Şuan kimseyle konuşamıyorum. Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar bölümü düşünüyorum. Onun dışında çok büyük hedefim yok” dedi.

“İNTERNETTE DOLAŞAN CAPSLERİ GÖRDÜM”

Öğretmenlerinin de çabasıyla başardığını kaydeden Karakaş, “Daha önce birinci olan insanlar doğruyu söylüyor mu bilmiyorum ama çalışınca birinci olabiliyorsunuz. Öğretmenlerim çok çaba sarf ettiler. İnternette dolaşan capsleri gördüm. Komik, güzel. Genel de gözlüğüm üzerine odaklanmışlar. Gözlüğüm yok evde unuttum” diye konuştu.