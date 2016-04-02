Yüksekova'da 16 terörist öldürüldü

Etkisiz hale getirilen 2 üst düzey teröristin 'Zilan' kod adlı Yüksekova kadın sorumlusu E. G., diğerinin ise Yüksekova lojistik sorumlusu N. D. olduğu öğrenildi.

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Yüksekova'da hendekleri kapatılması ve barikatların kaldırılması için güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor. Güvenlik güçlerinin bugün yaptığı operasyonlarda 2'si üst düzey olmak üzere 16 PKK'lının etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, üst düzey teröristlerden birinin 'Zilan' kod adını kullandığı ve örgütün sözde Yüksekova kadın sorumlusu E. G. olduğu, diğerinin ise sözde Yüksekova lojistik sorumlusu N. D. olduğu öğrenildi. N. D.'nin üzerinde yakalandığında kendini patlatmak üzere el bombalarıyla tuzaklanmış bir düzenek hazırladığı belirtildi. İlçede operasyonlar sürüyor.