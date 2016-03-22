Yüksekova'da hain saldırı: 3 şehit 9 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçenin Eski Kışla, Orman, Mezarlık, Yeşildere, Yeni, Cumhuriyet, Dize, Güngör ve Esentepe mahallelerinde teröristlerce kazılan çukurların kapatılması ve oluşturulan barikatların kaldırılması amacıyla 13 Mart'taki sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan ve "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle" adı verilen operasyon devam ediyor.

İlçe merkezindeki operasyonlarda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma yaşandı. Çatışmada iki özel harekat polisi ve bir asker şehit oldu, biri polis, 8'i asker 9 güvenlik görevlisi yaralandı.









12 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ Yaralılar, Hakkari ve Van'daki hastanelere kaldırıldı.









Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde yapılan açıklamada, şöyle denildi: Genelkurmay Başkanlığı ayrıca dün yapılan operasyonlarda 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"Hakkari/Yüksekova’da devam eden operasyonda; 12 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57’dir.), 10 el yapımı patlayıcı imha edilmiş (Operasyonda, toplam imha edilen EYP sayısı 29’dur.), bir adet 82 mm’lik havan, 43 adet 82 mm’lik havan mühimmatı, bir adet 60 mm’lik havan, 65 adet 60 mm’lik havan mühimmatı, bir roketatar, altı roketatar mühimmatı, bir Bixi makineli tüfeği ve çok sayıda mühimmatı, iki Kaleşnikof piyade tüfeği ve çok sayıda mühimmatı, bir av tüfeği ve iki el bombası ele geçirilmiştir."

İlçede operasyonlar sürüyor.