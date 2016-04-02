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Yüksekova'da komiser yardımcısı şehit oldu

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde sabah saatlerinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada Özel Harekat'ta görevli komiser yardımcısı şehit oldu.

Yüksekova'da komiser yardımcısı şehit oldu
Yüksekova’da PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 13 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Müşterek Operasyonu' devam ederken, bugün sabah saatlerinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı.
 
Çıkan çatışmada Özel Harekat'ta görevli olduğu belirtilen komiser yardımcısı başından ağır yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı komiser yardımcısı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.
 
Komiser yardımcısının Van’da görev yaptığı, geçici görevle Yüksekova’ya gittiği belirtildi.
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