Yunanistan Türkleri bekliyor

Midilli Turizm Acenteleri Derneği Başmüfettişi Takis Pantelopulos, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki anlaşmaya ilişkin, "Turizm açısından olumlu olmasını bekliyoruz. Vizelerin de kalkmasıyla daha fazla Türk'ün adamızı ziyaret etmesini bekliyoruz" dedi.

Pantelopulos, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıldan bu yana gelişmiş Avrupa ülkelerine ulaşmak için Ege Denizi'ni aşan sığınmacıların en sık ayak bastığı ada olan Midilli'de turizmin ve ticaretin de bu durumdan etkilendiğini söyledi.

Midilli'nin dünyada turizm konusunda en büyük darbeyi alan nokta olduğuna işaret eden Pantelopulos, "Bu yıl bütün her şey iptal edildi. Geçen yıl 33 charter uçuş vardı. Bu yıl ise sadece 9 charter uçuş gerçekleşecek. Normal şartlarda, bir sezonda 50 cruise gemisi gelirken bu yıl hiç yok" şeklinde konuştu.

TÜRKLER EN BÜYÜK GELİR KAPIMIZ

Geçen yıl adaya gelen 100 bini aşkın turistin yarısından fazlasını Türk turistlerin oluşturduğunu vurgulayan Pantelopulos , "Vizelerin de kalkmasıyla daha da fazla Türk'ün adamızı ziyaret etmesini bekliyoruz. Ada turizminin kalkınmasını umuyoruz. Zaten iki tarafın ilişkileri iyiyse bu turizme de ticarete de halklar arası ilişkilere de yansıyor" değerlendirmesinde bulundu.





Türk ve Yunan operatörlerin iştahını yerli turist kabarttı

Adada uzun yıllardır restoran işletmeciliği Stelyos Stikidis ise adaya daha fazla Türk turistin gelmesini beklediklerini anlatarak, "Türkler bizim en büyük gelir kapımız" ifadelerini kullandı.

UMUTLAR ARTIYOR

AB'nin sığınmacı krizinin çözümü için elinden geleni yapacağını dile getiren Stikidis, anlaşmadan dolayı umutlarının arttığını kaydetti.

AB ve Türkiye arasındaki sığınmacılara ilişkin anlaşmaya göre, Türkiye gerekli yasal düzenlemeleri ve yükümlülüklerini yerine getirirse 1 Haziran'dan itibaren Türk vatandaşları Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edebilecek.

Ayvalık'a 47 kilometre uzaklıkta bulunan, Türkiye kıyılarına en yakın adalardan biri olan Midilli'ye feribot seferleri düzenleniyor.

Geçen yıldan bu yana 500 binin üzerinde sığınmacı, 90 bin nüfuslu ada üzerinden Avrupa'ya geçti.