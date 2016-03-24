'46 Yok Olan' Pazartesi ekranlara merhaba diyecek

"Aç Gözlerini, Yakında Uyanacaksın!"

Beklenen zaman nihayet geldi. 46 Dizisi ile ekranlara yeniden dönüş yapacak olan Erdal Beşikçioğlu ile birlikte bir çok usta oyuncu da yer alacak. Serdar Akar'ın yönetmenliğinde, başrollerinde Erdal Beşikçioğlu,Yasemin Allen, Melis Birkan, Saygın Soysal, Berkan Şal'ın yer aldığı, senaryosu Ercan Mehmet Erdem'e ait olan '46 Yok Olan' Star'da izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.

Son dönemin en gözde isimlerinin başında gelen Erdal Beşikçioğlu, sezonun en güçlü kadrosuyla ekranlara geri dönüyor.

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60 dakikalık formatıyla dizi dünyasına yeni bir soluk getireceği düşünülen '46 Yok Olan'da, kız kardeşini hayata döndürmek için bir bilim insanının kendini kobay olarak feda etmesi, büyük çabalar harcaması ve sonunu kimsenin tahmin edemeyeceği bir yolculuğa çıkışının hikayesi işleniyor.

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Serdar Akar bir kez daha Türkiye'de yapılmamış¸ olanı yapıyor. Efsane yönetmen psikolojik gerilim türündeki ilk yerli diziyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Büyük bir hayran kitlesi olan usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun canlandıracağı karakter, henüz tedavi imkanı olmayan bir hastalık nedeniyle beş yıldır komada olan kardeşini, yeniden normale döndürmeye çabalayan, Türkiye'nin sayılı genetik profesörlerinden birisi… Birçok hastaya umut olabilecek bir ilaç geliştirecek ve kendisini büyük bir olay örgüsünün içinde bulacak.





Dizideki 46 Ne anlama geliyor?

Dizi ismini, insanların 46 kromozomlu olmasından alıyor…

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Türkiye'de bir ilk diyebileceğimiz bu türdeki dizi için özgün olması bir tarafa 60 dakikalık dizi geleneğine adım atılması anlamında da önemli.Türk tiyatro sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu.

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Erdal Beşikçioğlu kimdir?

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5 Ocak 1970 yılında, Ünyeli bir baba ve Ankaralı bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi. Konservatuar eğitimi sırasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katıldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev aldı.

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Halen Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki görevine devam etmektedir.

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Elvin Beşikçioğlu ile evlidir. Bir kızı ve bir oğlu vardır. Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın yeğenidir.

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Rol aldığı tiyatro oyunları

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Bir Delinin Hatıra Defteri : Nikolay Vasilyeviç Gogol - Ankara Devlet Tiyatrosu -

Salome : Oscar Wilde - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2005

Aşk ve Anlayış : Joe Penhall - Tiyatro Dot - 2005

Yer Demir Gök Bakır : Yaşar Kemal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003

Şeyh Bedrettin : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003

Bir Ölü Evi : Nazım Hikmet - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2002

Romulus (Büyük Romulus) : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

Korkut Ata : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000

Canlı Maymun Lokantası Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1996

Pazartesi Perşembe : Müsahipzade Celal - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu1995

Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1995

Küçük Prens : Antoine de Saint-Exupéry - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1994

Onikinci Gece : William Shakespeare - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1994

Macbeth : William Shakespeare - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993

Düşler Yolu : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991

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Yönettiği tiyatro oyunları

Keloğlan'ın Eşşeği : Lale Oraloğlu - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1995

Özel Haytlar : Noel Coward - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1995

Hayvan Çiftliği : George Orwell - StüdyoCer Atölye - 2012

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Filmografisi

Behzat Ç. Ankara Yanıyor : Serdar Akar - 2013 - Behzat Ç.

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm : Serdar Akar - 2011 - Behzat Ç.

Kurtlar Vadisi Filistin : Zübeyr Şaşmaz - 2010 - Moşe ben Eliezer

Bal : Semih Kaplanoğlu - (2010) - Yakup

Kardelen : Mehmet Güneş - 2010 - Servet

Vali : Çağatay Tosun - (2008) - Faruk Yazıcı

Hayat Var : Reha Erdem - (2008) - Baba

Eve Giden Yol : Semir Aslanyürek - 2006 - Mahmut

Barda : Serdar Akar - (2006) - Nasır

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Rol aldığı dizi filmler

Leyla ile Mecnun (dizi) : Onur Ünlü - (2011) - Behzat Ç.

Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi : Doğan Ümit Karaca - (2010-2013) - Behzat Ç.

Es-Es : Bahadır İnce - 2008 - Işık Öğretmen

Ayrılık : Metin Balekoğlu (2009) - Abdullah Şamil

Köprü : Sadullah Şentürk - (2006 - 2008) - Vali Faruk Yazıcı

Seni Çok Özledim : Dilek Gökçin (2005) - Sado

Ödünç Hayat : Nihat Durak - (2005) - Mustafa

Körfez Ateşi : Veli Çelik - 2005

Kasırga İnsanları : Nihat Durak - (2004) - Yunus

Mars Kapıdan Baktırır : Jale İncekol - (2004) - Süha

Tatlı Hayat : Bora Tekay - 2003

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Ödülleri

2012 Antalya Televizyon Ödülleri Drama - En İyi Erkek Oyuncu (Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi)

48. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm)

2009 Baykal Saran Tiyatro Ödülü (Bir Delinin Hatıra Defteri)