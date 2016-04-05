Acun Ilıcalı, Naşide Göktürk'ü Survivor'a mı çağırdı?

Yaşadığı rahatsızlıktan dolayı çok çabuk yorulduğunu ancak acıya dirençli olduğunu belirten Naşide Göktürk "Hastalandıktan sonra Acun Ilıcalı beni aradı. Hiç tanışmamıştık. ' Ne gerekirse yanındayım' dedi. Oysa ben hastalanmadan on gün önce Survivor için form doldurmuştum. Yarışmacı bir karakterim var" dedi.



Şarkıcılığının eleştirilebileceğini ancak şiirleri konusunda çok hassas olduğunu belirten sanatçı "İyi bir şairim. On adet çok satan kitabım var. Şarkıcılığım eleştirilebilir ama şairliğim asla" dedi. Geçirdiği hastalık üzerine "Hasta gibi yaşamıyorum, ölüm korkusu yaşamıyorum. 2029'da öleceğime dair elimde senetim yok. Acıya dirençliyim. Hastalığım özgürlüğümü elimden aldı. Çabuk yoruluyorum" diyen Göktürk bu dönem içinde yanında olanlar için de şunları söyledi :





SEZEN DE ARADI, ŞAHİN ÖZER ALBÜMÜ VERMEDİ

"Sezen Aksu beni hastalığımın ikinci günü aradı. Acun Ilıcalı ile hiç tanışıklığım yoktu " Ama her konuda yardımcıyım ne gerekirse yanındayım " dedi. Hastalanmadan on gün önce Survivor için form doldurmuştum. Hastalanmasaydım çok gitmek isterdim. Yarışçıyım. Arayanlar olduğu gibi sıkıntılı durumlar da oldu. Şahin Özer albümümü vermedi. Aranjöre 15.000 TL para ödemem gerektiğini söyledi."

Dostlukların önemine de değinen Naşide Göktürk "Ahmet Kaya yıllar önce beni kayıkla boğulmaktan kurtarmıştı. Mehmet Ali Erbil de on bir yıl önce bir söz vermişti ve yerine getirdi, albümümde şiir okudu. Akrep Nalan'a şiir yazdım hadi komşum albüm yapalım dedi kalktık albüm yaptık" dedi.