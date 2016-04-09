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Ali Aksöz, Yasmin Erbil'le görüntülendi

Hülya Avşar'ın gözdesi Ali Aksöz, Yasmin Erbil'le görüntülendi. Avşar'ın "İşte Türkiye'nin yeni jönü" diye lanse ettiği Ali Aksöz, Erbil'in kızı Yasmin'le aşk yaşadığı iddia edildi.

Ali Aksöz, Yasmin Erbil'le görüntülendi
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin, 20 yaşına bastıktan sonra sık sık İstanbul gecelerinde boy göstermeye başladı. Erbil, haftaiçi Nişantaşı'nın ünlü mekanlarından birindeydi. Üstelik yanında da, son dönemin gözde oyuncularından Ali Aksöz vardı.

SARMAŞ DOLAŞ EĞLENDİLER
Sabah'ın haberine göre, İkili mekanda sarmaş dolaş eğlendi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Aksöz, adını Hülya Avşar sayesinde duyurmuştu. Avşar kızı, genç oyuncu için "İşte Türkiye'nin yeni jönü" demiş ve onu programında ağırlamıştı.
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