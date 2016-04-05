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Amber Rayne evinde ölü bulundu

Porno yıldızı Amber Rayne evinde ölü bulundu. Bir süre önce meslektaşı James Deen'i kendisine tacizde bulunduğu suçlamasıyla gündemde olan porno yıldızı Amber Rayne evinde ölü bulundu.

Amber Rayne evinde ölü bulundu
31 yaşındaki Rayne'in San Fernando Vadisi'ndeki evinde araştırma yapan polis genç kadının aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetmesinin büyük ihtimal olduğunu söyledi. Polis yetkilileri, Amber Rayne'in hayatını kaybettiği sırada yanında bir arkadaşının bulunduğunu, genç kadının yanlışlıkla yüksek dozda uyuşturu almış olabileceğini açıkladı.

Amber Rayne'in yakınları, 10 yıldır porno sektöründe çalışan Rayne'in "ya cumartesi gecesi geç saatlerde ya da pazar gününü ilk ışıklarında uykusunda hayata veda ettiğini" belirtti.

Gerçek adı Meghan Wren olan Amber Rayne, bir süre önce sektörün en ünlü aktörlerinden biri olan James Deen'in kendisini taciz ettiğini ileri sürmüştü.
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