Angelina Jolie ölecek mi?

National Enquirer dergisinin haberine göre 40 yaşındaki altı çocuk annesi Jolie; kanser ve anoreksiya bulumia yüzünden ölmek üzere.Dergi iddialarına kanıt olarak da Jolie'nin geçen ay Yunanistan'da mültecileri ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarını gösterdi.







Brad Pitt'e yakın kaynaklar, Pitt'in Angelina Jolie'yi yemek yememeye ve doktora gitmemeye devam etmesi durumunda boşanmakla tehdit ettiği söyleniyor.







ABD magazin basınında ise National Enquirer'ın neredeyse her yıl bu tür iddiaları tekrarladığı yolunda haberler yer aldı.







Dergi daha önce de Jolie hakkında benzer iddialarda bulunmuştu.









Angelina Jolie'nin hastalığı olan Bulimia Nervoza Nedir?



Bulimia Nervoza olan bir kişi devamlı diyet ve egzersiz yapmasına rağmen normal kilonun çok az altında, normal kiloda, hatta normal kilosunun üzerinde olabilir. Normal kilonun altında bile olsa hiçbir zaman bir anoreksiya nervoza görüntüsü olmaz.







Bulimia Nervroza olan bir kişi kısa bir zaman dilimi içerisinde, yarım saat ile 2 saat arası, binlerce kalorilik besin tüketip bunu kusma veya laksatif ilaç(müshil) kullanımı ile vücutlarından atmaya çalışır. Yemek yediği sırada kendini kontrolden çıkmış gibi hisseder ve yemek yeme krizlerini herkesten gizli tutarlar.







Genelde yeme, kusma veya müshil kullanımının sıklığı kişiden kişiye değişir. Eğer kişi her üç ay içinde kilo kontrolü amacı ile en az bir kez kusuyor, müshil veya idrar söktürücü ilaç alıyorsa bulimia nervoza teşhisi konulabilir. Kusma ve/veya müshil kullanımının sıklığı ayda birden, haftada birkaç kereye, hatta kronik durumlarda günde birkaç kereye kadar varabilir.