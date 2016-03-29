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Arda Turan'dan sevgilisi Aslıhan Doğan'a sosyal medya yasağı

Aslıhan Doğan'ın annesi ve müstakbel kayınvalidesiyle fotoğraf paylaşmasına kızan Arda Turan 'Artık özel hayat paylaşmak yok' diyerek sevgilisine ait tüm kareleri geçen hafta sosyal medya hesabından sildi.

Arda Turan'dan sevgilisi Aslıhan Doğan'a sosyal medya yasağı
Aslıhan Doğan'ın annesi ve müstakbel kayınvalidesiyle fotoğraf paylaşmasına kızan Arda Turan 'Artık özel hayat paylaşmak yok' diyerek sevgilisine ait tüm kareleri geçen hafta sosyal medya hesabından sildi.

Sevgilisinin bu hareketinin ardından dün de Aslıhan Doğan 100 bin takipçisi olan sosyal medya hesabını tamamen kapattı.
Doğan'ın bir süre sosyal medya hesabı kullanmayacağı öğrenildi.

'20 GÜNDÜR GÖRÜŞMÜYORLAR'
Geçtiğimiz gün Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programını moderatörü ikiliye yakın çok sağlam bir kaynaktan 20 gündür ayrı olduklarına dair bir duyum aldıklarını söyleyerek bomba etkisi yarattı. Programın diğer yorumcularıysa kendisine karşı çıktı.
 
Arda Turan'ın "Özel hayatımızı gözlerden uzak yaşayalım, herhangi bir paylaşımda bulunmayalım." diyerek fotoğrafları bu nedenle sildiği iddia edilmişti.
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