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Arda ve Aslıhan'ın anneleri tanıştı

Aslıhan Doğan'ın annesi Güler Doğan ve Arda Turan'ın annesi Yüksel Turan tanıştı. Arda Turan'ın sevgilisi Aslıhan Doğan'ın annesi Güler Doğan ve müstakbel kayınvalidesi Yüksel Turan İstanbul'da bir araya geldi.

Arda ve Aslıhan'ın anneleri tanıştı
Milli futbolcu Arda Turan ve uzun süredir aşk yaşadığı Aslıhan Doğan'ın aileleri tanışıyor.

Geçtiğimiz günlerde Yüksel Turan ile birlikte Barcelona'da bir araya gelen ve ilk kez birlikte görüntülenen Aslıhan Doğan buz kez de annesiyle müstakbel kayınvalidesini tanıştırdı.

Arda Turan'ın işlettiği Arşiv adlı mekanda buluşan grup eğlenceli anlarını sosyal medyadan paylaştı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa 'Ooo dünürler bir arada. Düğün hazırlıkları mı başladı Aslı Hanım' yorumları yapıldı.

Milli takımla birlikte kampta olan Arda Turan bu buluşmaya katılamadı.
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