Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban için cenaze töreni düzenleniyor

Arka Sokaklar yeni bölümüyle yarın akşam saat 20:00'de Kanal D ekranlarında...







Kanal D'de ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı. Özgür Ozan'ın hayat verdiği Hüsnü Çoban karakterinin vurulduğu anlar, izleyicileri üzdü. Hüsnü Çoban'ın öldüğünü düşünen hayranları Facebook'ta 'cenaze etkinliği' sayfası oluşturdu. 29 bin kişi yarın saat 14:00'te Karacaahmet Mezarlığı'nda gerçekleştirileceği söylenen cenaze törenine gideceğini bildirdi, 19 bin kişi ise 'gitmeyi düşünüyorum' dedi. Yayın hayatında 11 sezonu geride bırakan Arka Sokaklar'ın efsane karakterlerinden biri haline gelen 'Hüsnü Çoban'ın akıbeti ne olacak?' sorusu, yarın akşam yanıt bulacak.