Armağan Çağlayan'ın inanılmaz değişimi

Çok sayıda yarışmacının katıldığı defilede renkli anlar yaşandı. Yarı finale çıkacak adayları seçmekte zorlanan jüri üyeleri yarışma sonunda toplu fotoğraf çekildi.
Armağan Çağlayan'ın koyu renge boyadığı saçları ve uzun sakallarıyla dikkat çekti
Armağan Çağlayan (d. 8 Nisan 1966, İstanbul)
Türk, televizyon yapımcısı ve avukattır.
Türk, televizyon yapımcısı ve avukattır.
08.04.1966 tarihinde İstanbul'da doğdu. Çocukluğu ve gençliği Hereke'de geçti. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede İşletme Fakültesi Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı’nda doktora programına başladı.Avukatlık stajını Kocaeli barosunda tamamladıktan sonra avukatlığı bırakıp İstanbul’a geldi.