Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Armağan Çağlayan'ın inanılmaz değişimi

Armağan Çağlayan'ı görenler tanıyamadı. Organizatör Banu Noyan, koreograf Uğurkan Erez ve televizyoncu Armağan Çağlayan'dan oluşan Model of Celebrity ekibi İstanbul Metrocity AVM'de yarı finale çıkacak adayları belirledi.

Armağan Çağlayan'ın inanılmaz değişimi
Çok sayıda yarışmacının katıldığı defilede renkli anlar yaşandı. Yarı finale çıkacak adayları seçmekte zorlanan jüri üyeleri yarışma sonunda toplu fotoğraf çekildi.


Armağan Çağlayan'ın koyu renge boyadığı saçları ve uzun sakallarıyla dikkat çekti



Armağan Çağlayan (d. 8 Nisan 1966, İstanbul)

Türk, televizyon yapımcısı ve avukattır.

08.04.1966 tarihinde İstanbul'da doğdu. Çocukluğu ve gençliği Hereke'de geçti. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede İşletme Fakültesi Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı’nda doktora programına başladı.Avukatlık stajını Kocaeli barosunda tamamladıktan sonra avukatlığı bırakıp İstanbul’a geldi.

Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.