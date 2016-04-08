Asena Atalay ve Caner Erkin gecelerde

Şu sıralar program sunuculuğu yapan Asena Atalay, arkadaş grubuyla birlikte Arnavutköy Hudson'da görüntülendi.
Geç saatlere kadar arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren Atalay, mekan çıkışı muhabirleri soruları karşısında zorlandı.
Eski eşi Caner Erkin'in yeni sevgilisiyle birlikte basına yansıyan fotoğraflarının ardından ağladığı konuşulan Atalay, bu yönde gelen sorulara tepkisiz kaldı. Hızla aracına binen Atalay, "İyi akşamlar" demekle yetindi.
Asena Atalay'ın Arnavutköy'de olduğu saatlerde Caner Erkin, sürpriz bir isimle Kuruçeşme Huqqa'da bir araya geldi.
Asena Atalay'ın erkek kardeşiyle buluşan Caner Erkin, eski eşinin ailesiyle bağlarını koparmadığını gösterdi.
Mekan çıkışı Asena Atalay'ın kardeşiyle objektiflere yansıyan Caner Erkin, sorularını yanıtsız bırakarak oradan ayrıldı.