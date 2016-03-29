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Aslı Enver ve Murat Boz evleniyor

'Kardeşim Benim' filminde birlikte rol alan Aslı Enver ile popçu Murat Boz sette başlayan aşklarını nikah masasına taşıyor.

Aslı Enver ve Murat Boz evleniyor
Oyuncu Aslı Enver geçen yaz rol aldığı 'Kardeşim Benim' filminde popçu Murat Boz ile oynamış.Sette başlayan tanışıklık kısa sürede aşka dönüşmüştü. Çift şimdi evleniyor.

Murat Boz ile Aslı Enver birlikte olduklarını 1.5 ay önce Instagram'dan ilan etti. Kısa bir süre önce Yeniköy'den bir ev tuttular.Murat Boz dekorasyon için 100 bin TL masraf yapıp eşyalarını A'dan Z'ye değiştirdi. Aslı Enver de 1 hafta önce sevgilisinin yanına taşındı. Çift şimdi de evlilik kararı aldı. Düğünü Haziran ayının ilk haftasında yapacaklar.

Aileler de buluşacak
Murat Boz ve Aslı Enverin aileleri düğün yeri ve tarihine karar vermek için önümüzdeki günlerde bir araya gelecek. Haziran ayında evlenmeyi düşünen çift ailelerinden de onay alacak.

Aslı Enver 3 yıl evli kaldığı oyuncu Birkan Sokullu ile geçen Ağustos'da boşanmıştı. Murat Boz ise 8 yıl birlikte olduğu Eliz Sakuçoğlu ile 2008'de Almanya'da nikah masasına oturup 2012'de Diyarbakır-Hazo'da boşanmıştı.
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