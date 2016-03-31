Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ayçin İnci ile Serdal Genç boşandı

2013’ün temmuz ayında oyuncu Serdal Genç’le evlenen Ayçin İnci, “Bir yıl önce karşılıklı anlaşıp, evliliğimize nokta koyduk. Şu an işimle ilgileniyorum” dedi

Ayçin İnci ile Serdal Genç boşandı
‘Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası’ oyunuyla tiyatro sahnesinde yer alan Ayçin İnci’nin, üç yıl önce nikah masasına oturduğu Serdal Genç’le gizlice boşandığı ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre; Beş yıl evli kaldığı Ahmet Mümtaz Taylan’dan boşandıktan sonra yeniden evlenen oyuncu, “Serdal Bey’le bir yıl önce karşılıklı anlaşıp, resmi olarak evliliğimize nokta koyduk” dedi.
 
İkinci evliliğinde de mutluluğu yakalayamayan İnci, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Hiçbir zaman özel hayatımla gündemde olmak istemedim. O nedenle bu boşanmayı çok gizli tuttuk. Geçen yıl içerisinde evliliğimizi kurtarmak adına tekrar denemeyi düşündük ama vazgeçtik. Taraflar açısından küllenmiş bir durum oldu. Şu anda işimle, ailemle ve dostlarımla ilgileniyorum.”
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.