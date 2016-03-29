Ayşe Kökçü ile Gökhan Mete evlendi

60 yaşındaki Ayşe Kökçü’yle 71 yaşındaki oyuncu Gökhan Mete’nin evlerinde yapılan nikah törenine, yakın aile dostları katıldı. Çiftin nikah şahitliğini İzgül Saran ve Koray Saran üstlendi. Daha önce iki evlilik yapan Ayşe Kökçü’yü nikah töreninde çocukları Başar ve Billur Sarıkaya da yalnız bırakmadı.

Önemli bir gün

Ayşe Kökçü evliliğiyle ilgili şunları söyledi: “Gökhan’la 12 senedir birlikteyiz. 21 Mayıs’ta, doğum günümde evlenme teklifi etti. Hazırlıkları tamamladık, Dünya Tiyatrolar Günü’nü de özellikle seçtik. İkimiz de bu mesleğe çok emek verdik, o yüzden o gün olsun istedik. Benim eski eşlerim de tiyatrocuydu.”

Ayşe Kökçü, 1977’de Salih Sarıkaya ile evlendi. Bu evlilikten Başar ve Billur Sarıkaya adlı çocukları oldu. Oyuncu, 1994’te ise Avni Yalçın’la evlendi ve o evlilik de 2001’de bitti.