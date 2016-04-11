Ayşe Özyılmazel'den Ali Ağaoğlu'na dava

Avukatı Altın Mimir aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Özyılmazel dava dilekçesinde 25 Şubat 2016 günü köşesinde yayımlanan "Türk dizilerinin sebep olduğu 10 şey" başlıklı yazısının ardından Ağaoğlu'nun e-posta hesabından ağır hakaretler içeren mesaj aldığını iddia etti.





Özyılmazel'in avukatı, "Ali Ağaoğlu müvekkilime, 'ahlaksız, iffetsiz' anlamına gelecek şekilde açıkça hakaret etmiştir. Ağaoğlu'ndan Özyılmazel'in kişilik haklarına yönelik aşağılayıcı, küçük düşürücü hakaret içerikli sözler kullanması nedeniyle 250 bin lira manevi tazminatın tahsilini talep ediyoruz" dedi.

Ayşe Özyılmazel;

1 Temmuz 2011 Cuma günü reklamcı Ali Taran ile Bodrum'da dünya evine girmiştir. Fakat evlilikleri 28 Nisan 2012 günü sona ermiştir.





21 Aralık 2009'da kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkarmıştır.Bu albümde sanatçıya Yalın, Mert Ekren, Teoman, Tufan Taş, Nurkan Renda gibi isimler eşlik etmiş, albümün fotoğraflarını ise ablası Zeynep Özyılmazel çekmiştir. Sanatçının müzik kariyerindeki ilk video klip ise Hakan Yonat tarafından, sözleri kendisine, müziği ise aynı zamanda albümünün de prodüktörlüğünü yapan Mert Ekren'e ait olan "Enerji"'ye çekilmiştir. 2011 yılında 2.albümü "Sıfır Makyaj"ı çıkartmıştır.2 Temmuz 2012'den itibaren bir müddet Star TV'de Alişan ile Ayşe ile Alişan adlı programı sundu.Aynı yıl ilk teklisi "Su Gibi Gel"i çıkartmıştır.1 yıl aradan sonra Şubat 2014'te "Nefis" teklisini çıkartmıştır.