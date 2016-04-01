Bade İşçil ortak hesapları boşalttı iddiası

Çocuk oyuncağına dönen Bade İşçil ve Malkoç Süalp cephesinde gün geçmiyor ki yeni bir olay yaşanmasın! Hayatlarına temiz bir sayfa açmak için boşanma davalarından vazgeçen çiftin arası Etiler'deki evin devri yüzünden hafta içi bir kez daha açılmıştı.

'Ben mal peşinde değilim'

Olay sonrasında Büyükada'da yaşayan ailesinin evine giden İşçil'in, bir süre önce mahkeme kararıyla Etiler'de açılan banka kasasındaki her şeyini, Büyükada'daki bir banka kasasına transfer ettiği öğrenildi. 'Ben mal mülk peşinde değilim' diyen ünlü oyuncun kocasına ait 4 saat, altın takılar, oğlu Azur'a ait takılar ve Malkoç Süalp'in anne yadigârı gerdanlığını da bir buçuk aydır iade etmediği ortaya çıktı.

NELER OLMUŞTU?

İşçil, geçtiğimiz yıl eşi Sualp'ten şiddet gördüğünü iddia ederek boşanma davası açmıştı. Eşinin suçlamaları üzerine Sualp de karşı dava açarak, İşçil hakkında sert ithamlarda bulunmuştu. Boşanma davası devam ederken, İşçil ile Sualp, davayı geri çekmişti.

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Sualp'in avukatı Feyza Tükel Aydoğan ise, "Taraflar müşterek hayatı sürdürmek amacıyla oğullarının da menfaatini gözeterek bir araya gelmişlerdir. Bizim de masraf ve vekalet talebimiz yoktur. Takdiri mahkemeye ait olmak üzere karşılıklı davaların reddini talep ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.