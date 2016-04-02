Barış Arduç bilinmeyenlerini anlattı

“Annem ve babam ayrı. Ben annemle büyüdüm. Erkek daha kolay ayakta durabilir, kadın biraz daha desteğe ihtiyaç duyabilir diye düşünüyoruz ya... Aslında kadınlar bence erkeklere göre daha güçlü varlıklar. Becerebilme yeteneklerinin her konuda daha fazla olduğuna inanıyorum. Bir anneci olma durumu var.”





Barış Arduç Kimdir?



Barış Arduç, 1987 yılında İsviçre'de emlakçılık yapan bir anne babanın ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi. Aslen Arnavut'tur.Ağabeyi Onur Arduç ve kardeşi Mert Arduç ile beraber 3 kardeştir. İlkokulu Sakarya ve Gölcük'te, ortaokulu Bolu da okuyan Arduç, lise son sınıfta ailesiyle beraber İstanbul'a gelerek ortaöğrenimini burada tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra Kayseri'de spor akademisini kazandı fakat ilk yılında okula adapte olamayınca İstanbul'a geri döndü. Aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraşmasının yanı sıra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna bağlı olarak Şile'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı.Daha sonra tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanışıp Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi aldı.Ardından Sadri Alışık Tiyatrosu'nda teatral eğitimine katıldı. Arduç, ilk olarak 2011 yılında Küçük Hanımefendi, Dinle Sevgili gibi dizilerde oynamıştır.

Barış Arduç Benim İçin Üzülme adlı dizide Ahmet Avcıoğlu karakteriyle adını iyice duyurmuş, daha sonra Bugünün Saraylısı dizisinde Selim Bayraktar karakterine hayat vermiştir. 2015 Mart ayında ekrana gelen Racon: Ailem İçin adlı dizide Tekin Atan karakterini canlandırmaya başlamış, ancak dizi başarılı olamadığı için yayından kaldırılmıştır. Sadece Sen adlı sinema filminde de son sahnede oynamıştır.

14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren Deliha adlı sinema filminde rol alan ve Cemil karakterini canlandıran Arduç, şimdilerde ise Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk adlı dizide Ömer İplikçi karakteriyle başrol oynamaktadır. Barış Arduç 2015 yılında Derimod firmasının reklam yüzü oldu. Çekilen ilk reklam filmi Ekim ayında ekranlarda yerini aldı.