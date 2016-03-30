Bayhan, Deniz Seki'ye: Allah yardımcısı olsun

Bir dönem Deniz Seki'nin jürisi olduğu yarışma programına katılarak Türkiye çapında üne kavuşan Bayhan Gürhan, CNN Türk'te ekrana gelen İnsanlık Hali programının canlı yayın konuğu oldu.



"ALLAH YARDIMCISI OLSUN"

Bayhan, Deniz Seki ile ilgili gelen soru üzerine, "Deniz Seki'yi ziyaret etmedim. Hayatta herkesin başına her şey gelebilir. Allah yardımcısı olsun. Zaman zaman temaslarımız oldu." diye konuştu.

DENİZ SEKİ-BAYHAN GERGİNLİĞİ

11 yıl önce yayınlanan Popstar yarışmasındaki Bayhan ile o zaman jüri üyesi olan Deniz Seki arasında gergin anlar yaşanmıştı Deniz Seki, cinayet işlediği ve cezaevinde yattığı ortaya çıkan Bayhan Gürhan'a demediğini bırakmamıştı. Deniz Seki, Bayhan'a şunları söylemişti; "Bir popstarda olması gereken kriterleri biliyoruz ama asla olmaması gereken bir şey var. Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz