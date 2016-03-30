Beratcan'ın babası eşinden boşanacak

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı'nın programına telefonla bağlanan Beratcan Karakütük'ün babası, eşinin psikolojisinin düzelmesinden sonra eşine ikinci bir şans vereceğini söyledi.

Baba Karakütük canlı yayında şunları söyledi:

"Herkes eşimi suçlamaya çalışıyor ama suçlu suçsuz kim ortaya çıktı. Eşim çocuğunu boğacak kadar cani bir insan değil. Çocuğundan bir saniye ayrı yatan birisi değildi. Eşimle karakolda görüştüm "Suçsuz olduğu ortaya çıktı. Ben 70 milyonun önünde konuşacağım" dedi. Dost hayatı yaşamış falan dediler. Ben eşimin sonuna kadar arkasındayım. Bu kadar da güveniyorum.

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Evliliğinize bir şans daha vermeyi düşlünüyorum. Eşim 70 milyonun önünde konuşacak aklanacak .Halkımızdan duyarlı olmalarını istiyorum. Eşimin suçsuz olduğu ortaya çıktı. Sağduyulu olsunlar diyorum."

BERATCAN'IN BABASI: 'ONDAN AYRILACAĞIM'

Daha önce 'eşimin arkasındayım' açıklaması yapan Beratcan'ın babası Ergün Karakütük ise "Bazı gerçekleri yeni öğrendim, bu saatten sonra kimsenin arkasında değilim" dedi. "Hak eden herkes cezasını bulsun" ifadesini kullanan Karakütük şöyle devam etti: "Bundan sonra ne kapıma yanaşsın ne de yakınımdan geçsin. Ayrılacağım.. Bundan sonra geride kalan çocuğuma destek çıkacağım. Annesini yanına yaklaştırmayacağım. Katil zanlısı daha önce beni ankesörlü telefonla arayıp tehdit etti. Eşin seni aldatıyor, gerçekleri bilmiyorsun gibi şeyler söylüyordu. Eşime de güvenmediğim için ikinizi bir araya getireceğim diyordum."