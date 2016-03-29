Beratcan'ın katil zanlısının ağabeyi Müge Anlı'ya bağlandı

Müge Anlı'ya bağlanan katil zanlısı Ersin K.'nın ağabeyi ' Ben her ikisini de uyarmıştım ' dedikten sonra ağlamaya başladı.







Canlı yayında ağlamaya başlayan ağabey, ' Gece evimiz taşlandı. 5-6 kişi evimizi taşladı. Ne cam kaldı ne çerçeve. Evde yaşlı ve ameliyatlı annem var. Ben kardeşim için ağlamıyorum. Yaşadıklarımıza ağlıyorum ' dedi. Kardeşinin üç tane çocuğu olduğunu söyleyen ağabey, ' Eski hanımı da perişan oldu, biz de perişan olduk ' diye konuştu.

BERATCAN NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Şüpheki E.K., ifadesinde cinayeti nasıl ve neden gerçekleştirdiğini anlattı. E.K., Beratcan'ın annesiyle ilişkisi olduğunu iddia etti. Beratcan'ın bu ilişkiyi fark etmesi üzerine kimseye söylememesi için Beratcan'ı öldürdüğünü söyledi. Şüphelinin, Beratcan'ı okul çıkışında aldıktan sonra servisin içerisinde ağzını bantladığı ve saatlerce çocuğu bu halde gezdirdiği öne sürüldü. Araçta personel taşınırken de Beratcan'ın ağzı bantlı şekilde minibüste olduğu da öne sürüldü. Zanlının iddiasına göre anne, oğlunun öldürüldüğünü biliyordu.