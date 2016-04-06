Beren Saat, muhasebecisine acımadı

Sanık Araz’ın Beren Saat’in zararını gidermemesi, duruşmalardaki tutum ve davranışları, işlediği suçta pişmanlık göstermemesini göz önüne alan mahkeme cezayı ertelemedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beren Saat’in mali işlemlerin yönetimi için 2005 yılında İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı olan serbest muhasebeci şüpheli Muharrem Araz ile anlaşma yaptığı anlatılmıştı. Muhasebeci Muharrem Araz’ın Beren Saat'e ait muhasebe, vergi ve diğer mali işlemlerini yapacağı konusunda anlaşma sağlandığı belirtilmişti. Ancak Muharrem Araz’ın Beren Saat'e danışmanlık hizmeti verdiği süre içerisinde Saat'in vergi ödemeleri için değişik tarihlerde gönderdiği 78 bin 885 lira parayı alarak vergi dairesine yatırmadığı ifade edilmişti.

BEREN Saat, son dönemde vergilerini yatırmayarak kendisini dolandırdığını öne sürdüğü muhasebecisi Muharrem Araz hakkında 63 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Beren Saat’in avukatı Oğuz Müftüoğlu tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen dava dilekçesinde, ünlü oyuncunun muhasebecisine gönderdiği vergi ve Bağ-Kur bedellerinin ödenmediği, bazı gelirlerin eksik beyan edildiği anlatıldı. Muharrem Araz’ın ortadan kaybolduğunu ve kendisine ulaşılamadığını söyleyen Beren Saat, yasal defter ve kayıtların hatalı tutulması nedeniyle usulsüzlük yapmış durumuna düştüğünü ifade etti.

Araz’ın serbest muhasebecilik ruhsatına sahip olmadığını belirten Saat, nitelikli dolandırıcılık suçundan kamu davası açılmasını talep etti. Araz’ın vergi borçlarını kapatabilmek için 2010’un mayıs ayında, Beren Saat’e haber vermeden taksitlendirmeye gittiği ifade edilen dilekçede, bu taksitlerin ilki haricinde diğerlerinin ödenmediğinin tespit edildiği ileri sürüldü. Dilekçede, “Şu an için 43 bin TL maddi, 20 bin TL manevi olmak üzere toplam 63 bin TL’nin yasal faizi ile birlikte talep ediyoruz” denildi. Beren Saat, geçtiğimiz günlerde de kendisini zarara uğrattığını iddia ettiği Muharrem Araz hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte Beren Saat, muhasebecisinin yatırmadığı bu vergi paraları için toplamda 18 bin 688 lira gecikme zammı ödemek zorunda kalmış ve Araz’ı savcılığa şikayet etmişti. Savcılık, Araz hakkında "güveni kötüye kullanmak" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti.