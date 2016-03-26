Beyaz'ın Survivor skeci kahkahaya boğdu

"KUBAT'I ÖZLEDİM" DEYİP AĞLADI

Beyaz katıldığı Survivor'da hakkında kulis yapılmamasından, kişiliği olmamasından ve Kubat'ı çok özlediğinden dert yandı.





ACUN'DAN WİFİ ŞİFRESİ İSTEDİ

Skece damga vuran olay ise Beyaz'ın Acun Ilıcalı'dan wifi şifresi istemesi oldu.

Survivor'da yangın paniği

Tv8'in izlenme rekorları kıran yarışması Survivor'ın yeni bölümüne Ünlüler Adası'nda çıkan yangın damga vurdu. Ünlüler adasında çıkan yangın korkuttu. Çıkan yangınla büyük panik yaşayan yarışmacılar yangını kendi çabalarıyla söndürdü.

Survivor'a son veda eden isim Eda Akkaya oldu

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Geçtiğimiz hafta yapılan ada konseyinde toplanan Ünlüler takımı aralarında yaptıkları oylama sonucunda ilk aday olarak Yılmaz Morgül'ü çıkarmışlardı. Bu oylama sonrasında bireysel dokunulmaz olan Tuğba Özay ise takımından Yunus Günçe'yi aday olarak çıkardı. Son olarak geçtiğimiz hafta halk oylamasıyla birinci olan Avatar Atakan da elenmek üzere Eda Akkaya'yı söylemişti.

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Son yapılan ada konseyinde ise halk oylaması sonucu İbrahim Yattara birinci oldu ve eleme potasına Nagihan'ı soktu. Sms oylamasına göre dört yarışmacıdan en az oyu alan Eda Akkaya yarışmaya veda etti.