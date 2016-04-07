Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu boşanacak mı?

Önceki gün Akmerkez'de objektife takılan Birce Akalay, kavga haberleriyle ilgili "Herkesin içinde kavga edecek insanlar mıyız? Bu haberler yaptığımız işin, filmimizin önüne geçti. Yazık günah emeklerimize" dedi.





Ünlü oyuncu, boşanacaklarına dair haberlerin de gerçeği yansıtmadığını söyledi: "Artık o kadar sıkıldık ki bu tarz haberlerden, gülüp geçiyoruz. Öyle bir şey olsa zaten sizlere söyleriz. Evlilik kurumu kolay harcanabilecek bir şey mi sanıyorlar? Birbirimizle barışık gayet güzel yaşıyoruz. Sarp, bugün gala için Ankara'ya gitti, ben dizi çekimim nedeniyle katılamadım. Şimdi onun için de dedikodu çıkarır, 'Sarp galaya yalnız gitti' derler. Bunun adı kötü niyet."

YİNE TARTIŞTILAR

Başrolü paylaştıkları "Deliormanlı" filminin after partisinde kavgaya tutuşan Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu çifti geçtiğimiz cumartesi akşamı gittikleri balıkçıda tartıştı. Çift, "Deliormanlı" filminin after partisindeki kavgadan üç gün sonra bu kez İspendek Balıkçısı'nda hararetli bir tartışma yaşadı.





Gözyaşlarına engel olamayan "Bitsin artık, buraya kadar" diyen Birce Akalay'ı eşi Levendoğlu sakinleştirmeye çalıştı.Bu sırada muhabirleri fark eden Levendoğlu, eşini "Bak magazin basını burada, ağlama" diye uyardı. Mekandan el ele çıkan çiftten Akalay, "Ne ağlaması yok öyle bir şey" derken Levendoğlu da "Sadece ayrılırken mi ağlanır. Birce'nin annesi rahatsızlandı. O yüzden ağladı" dedi. Birce Akalay, ağlamaktan akan rimelini mekandan çıkmadan önce mendille temizledi.