Bülent Çolak Aile İşi dizisinde

Yayınlandığı tarihte büyük bir başarıya imza atan Geniş Aile dizisinin Ulvi karakteri Bülent Çolak, Cemali karakteri ile Aile İşi dizisi kadrosuna dahil oldu.



Başrollerini Ufuk Özkan, Pelin Akil, Hasibe Eren, Can Bonomo, Sait Genay, Murat Akkoyunlu ve Gülay Baltacı gibi isimlerin paylaştığı Aile İşi, yeni bölümleriyle Çarşamba akşamları saat 20.00'de atv'de.

Geniş Aile dizisinin Cevahir ve Ulvi'si yıllar sonra yine aynı dizide Aile İşi'nde buluştu.



Aile İşi dizisinin konusu

Ece, zengin bir ailenin en küçük kızıdır. Geçirdiği araba kazasında, ailesinden yedi kişiyi kaybeder. Kazada arabada olmayan ve artık Ece'nin yaşayan tek akrabası olan amcası Sami Bey, kazanın ardında başka gerçekler olduğundan şüphelenmektedir. Olayı aydınlatabilecek tek kişi olan Ece ise kazada hafızasını kaybetmiştir. Amcası, Ece'nin hafızasını geri kazanması için, doktorun önerdiği en tesirli yöntem olan 'sahte aile'yi denemeye karar verir ve Hakan'dan yardım ister. Birbirinden habersiz, birbirinden arıza, birbirinden orijinal, birbirinden 'bela mıknatısı' yedi kişi, bir aile olmak zorundadır artık. Bu ilginç aileyi, kahkaha ve hüzün yüklü durumlar bekler.