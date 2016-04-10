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Bülent Ersoy'dan 6,5 saatlik makyaj

Bülent Ersoy, önceki akşam Günay'da sahneye çıktı. Her zaman iddialı kostüm ve makyajlarıyla dikkat çeken sanatçı, bu kez yapımı 6,5 saat süren kristal taşlı makyajıyla parladı.

Bülent Ersoy'dan 6,5 saatlik makyaj
Bülent Ersoy ve Alişan sevenleriyle önceki gün Günay sahnesinde buluştu. İkili, program öncesi habercilerin sorularını yanıtladı.

Tesadüf eseri repertuvar çakışması yaşadıklarını söyleyen Alişan "Gelir gelmez fırçamı yedim. Repertuvarda aynı şarkılar varmış. Neyse, Bülent Hanım ile görüşüp değiştirdik" dedi. 7 sene aradan sonra bu mekanda sahneye çıkan Alişan'ın ardından, saatler gece yarısını gösterirken mikrofonu Ersoy aldı.

Programına Tarkan'la seslendirdiği "Bir Ben Bir Allah Biliyor" şarkısıyla başlayan sanatçı, Semih Doğruer imzalı siyah kristal taş işlemeli kıyafetine uygun makyajıyla dikkat çekti. Göz kapağını ve dudaklarını pırıltılı taşlarla kaplatan Ersoy'un makyajında 100 adet kristal kullanıldığı ve işlemin 6,5 saat sürdüğü öğrenildi.

100 kristal taş kullanılarak yapılan özel makyajıyla dikkat çeken Bülent Ersoy, yaklaşık üç saat sahnede kaldı.
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